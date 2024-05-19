Всі аптеки України
ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇАНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИІнгібітори ароматазиАнастрозолАримідексЦіни в аптеках

Аримідекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг, №28 - Київ (28188) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 158 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (171)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1513,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
1523,55 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
1602,45 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
1443,99
Економія: -18,50 грн
1425,49 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
1533,80
Економія: -124,10 грн
1409,70 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
1563,30
Економія: -153,60 грн
1409,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (171)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1513,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
1602,69 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
1474,72
Економія: -53,62 грн
1421,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (171)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1513,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (171)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1513,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (171)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1513,20 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
1474,72
Економія: -53,62 грн
1421,10 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (1)
1622,20
Економія: -58,99 грн
1563,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
1457,82
Економія: -56,31 грн
1401,51 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
1472,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
1545,09
Економія: -45,29 грн
1499,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
1510,72
Економія: -68,92 грн
1441,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (171)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1513,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (171)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1513,20 грн