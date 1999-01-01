Київ
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02A
ГОРМОНИ ТА СПОРІДНЕНІ РЕЧОВИНИ
L02B
АНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
Сортування:
По популярності
Фільтр
Флутафарм® Феміна
Таблетки 125 мг блістер №30
Фармак
від
472,80
грн
в 826 аптеках
Знайти в аптеках
Тамоксифен-Здоров'я
Таблетки 20 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
152,73
грн
в 664 аптеках
Знайти в аптеках
Флутафарм®
Таблетки 0,25 г блістер №50
Фармак
від
974,32
грн
в 577 аптеках
Знайти в аптеках
Тамоксифен Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Сандоз Україна
від
619,71
грн
в 511 аптеці
Знайти в аптеках
Фарестон
Таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від
1403,55
грн
в 510 аптеках
Знайти в аптеках
Фемара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
від
1437,57
грн
в 494 аптеках
Знайти в аптеках
Летрозол-Віста АС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
526,22
грн
в 479 аптеках
Знайти в аптеках
Анастрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від
332,12
грн
в 472 аптеках
Знайти в аптеках
Летрозол КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
КРКА
від
678,60
грн
в 464 аптеках
Знайти в аптеках
Бікалутамід-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
808,31
грн
в 449 аптеках
Знайти в аптеках
Диферелін®
Порошок для суспензії для ін'єкцій з пролонг. вивільненням 3,75 мг флакон з розчинником в ампулах 2 мл, шприцем 2 голками №1
IPSEN PHARMA
від
2236,28
грн
в 444 аптеках
Знайти в аптеках
Лєтромара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Фармак
від
663,28
грн
в 443 аптеках
Знайти в аптеках
Бікалутамід-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
1346,00
грн
в 441 аптеці
Знайти в аптеках
Летрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Буст Фарма
від
599,50
грн
в 436 аптеках
Знайти в аптеках
Золадекс
Капсули для підшкірного введення пролонгованої дії 3,6 мг шприц-аплікатор №1
АстраЗенека
від
2627,41
грн
в 431 аптеці
Знайти в аптеках
Тамоксифен-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №60
Корпорація Здоров'я
від
94,65
грн
в 407 аптеках
Знайти в аптеках
Фарестон
Таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від
550,42
грн
в 406 аптеках
Знайти в аптеках
Аромазин
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
від
1939,14
грн
в 403 аптеках
Знайти в аптеках
Екземестан-Віста АС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
841,50
грн
в 397 аптеках
Знайти в аптеках
Касодекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
АстраЗенека
від
1599,38
грн
в 387 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
4
5
6
Форма випуску
капс.
капс. д/підшкір. введ. пролонг
пор. д/п р-ну д/підшк. ін.
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/сусп. д/ін. прол. вив.
р-н д/ін.
сусп. д/ін.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. в/цукров. обол.
імплантат
Показати всі
Дозування
0.1 мг
0.25 г
1 мг
2.5 мг
3.6 мг
3.75 мг
5 мг
7.5 мг
10 мг
10.8 мг
11.25 мг
20 мг
22.5 мг
25 мг
40 мг
45 мг
50 мг
60 мг
80 мг
120 мг
125 мг
150 мг
150 мг/мл
160 мг
250 мг
250 мг/5 мл
500 мг
Показати всі
Пакування
блістер
блістер у коробці
контейнер
контейнер пластик.
пляшка
попер. заповн. шприц
фл.
фл. 3.3 мл
шприц
шприц 1 мл
шприц 5 мл
шприц с иглой 5 мл
шприц, у блістері 5 мл
шприц-аплікатор
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
2
6
7
10
15
28
30
50
60
84
90
100
112
120
Показати всі
Виробник
Accord Healthcare
EVER Valinject GmbH
Ferring International Center
Gedeon Richter
Genepharm
Grindeks
IPSEN PHARMA
Medochemie Ltd
Mistral Capital Management
Orion Corporation
Pfizer Inc.
Rompharm Company Georgia LLC
Sandoz
Schering-Plough Central East
Teva
Zentiva
АМНЕАЛ ФАРМАСЬЮТИКАЛС
Астеллас Фарма Юроп
АстраЗенека
Астрафарм
Ауробіндо Фарма
Гетеро Лабс
Гріндекс
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дженефарм
ЕВЕР Нейро Фарма
Егіс
Зентіва
КРКА
Корпорація Здоров'я
Містрал Кепітал Менеджмент
Новартіс Фарма
ООО "БУСТ ФАРМА"
Оріон Корпорейшн
Пфайзер Інк.
Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
Сандоз
Сандоз Україна
Тева Украина
Тева Україна
Фармак
Фармасайнс
Феррінг Інтернешнл Сентер
Фрезеніус Кабі Дойчланд
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню