Київ
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L02

ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
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Флутафарм® Феміна
Флутафарм® Феміна
Таблетки 125 мг блістер №30
Фармак
від 472,80 грн
в 826 аптеках
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Тамоксифен-Здоров'я
Тамоксифен-Здоров'я
Таблетки 20 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 152,73 грн
в 664 аптеках
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Флутафарм®
Флутафарм®
Таблетки 0,25 г блістер №50
Фармак
від 974,32 грн
в 577 аптеках
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Тамоксифен Сандоз®
Тамоксифен Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Сандоз Україна
від 619,71 грн
в 511 аптеці
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Фарестон
Фарестон
Таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від 1403,55 грн
в 510 аптеках
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Фемара®
Фемара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
від 1437,57 грн
в 494 аптеках
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Летрозол-Віста АС
Летрозол-Віста АС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 526,22 грн
в 479 аптеках
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Анастрозол-Віста
Анастрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від 332,12 грн
в 472 аптеках
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Летрозол КРКА
Летрозол КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
КРКА
від 678,60 грн
в 464 аптеках
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Бікалутамід-Віста
Бікалутамід-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 808,31 грн
в 449 аптеках
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Диферелін®
Диферелін®
Порошок для суспензії для ін'єкцій з пролонг. вивільненням 3,75 мг флакон з розчинником в ампулах 2 мл, шприцем 2 голками №1
IPSEN PHARMA
від 2236,28 грн
в 444 аптеках
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Лєтромара®
Лєтромара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Фармак
від 663,28 грн
в 443 аптеках
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Бікалутамід-Віста
Бікалутамід-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 1346,00 грн
в 441 аптеці
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Летрозол-Віста
Летрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Буст Фарма
від 599,50 грн
в 436 аптеках
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Золадекс
Золадекс
Капсули для підшкірного введення пролонгованої дії 3,6 мг шприц-аплікатор №1
АстраЗенека
від 2627,41 грн
в 431 аптеці
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Тамоксифен-Здоров'я
Тамоксифен-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №60
Корпорація Здоров'я
від 94,65 грн
в 407 аптеках
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Фарестон
Фарестон
Таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від 550,42 грн
в 406 аптеках
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Аромазин
Аромазин
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
від 1939,14 грн
в 403 аптеках
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Екземестан-Віста АС
Екземестан-Віста АС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 841,50 грн
в 397 аптеках
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Касодекс
Касодекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
АстраЗенека
від 1599,38 грн
в 387 аптеках
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