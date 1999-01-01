Київ
Інгібітори ароматази
L02B G06

Ексеместан

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02BАНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B GІнгібітори ароматази
L02B G06Ексеместан
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Аромазин
Аромазин
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
від 1939,14 грн
в 403 аптеках
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Екземестан-Віста АС
Екземестан-Віста АС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 841,50 грн
в 397 аптеках
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Екземестан-Віста
Екземестан-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Буст Фарма
від 862,27 грн
в 324 аптеках
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Екземестан Дженефарм
Екземестан Дженефарм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Дженефарм
від 795,63 грн
в 297 аптеках
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Екземевіста
Екземевіста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер коробка картонна №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 1421,30 грн
в 10 аптеках інших міст
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Аромазин
Аромазин
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №100
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
Екземарин
Екземарин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Зентіва
Немає в наявності
Екземестаан Аккорд 25
Екземестаан Аккорд 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №15
Аккорд Хелскер
Немає в наявності
Екземестаан Аккорд 25
Екземестаан Аккорд 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Аккорд Хелскер
Немає в наявності
Екземестаан Аккорд 25
Екземестаан Аккорд 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №90
Аккорд Хелскер
Немає в наявності
Екземестаан Аккорд 25
Екземестаан Аккорд 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №100
Аккорд Хелскер
Немає в наявності
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