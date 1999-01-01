Київ
Інгібітори ароматази
L02B G06
Ексеместан
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02B
АНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B G
Інгібітори ароматази
L02B G06
Ексеместан
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Аромазин
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
від
1939,14
грн
в 403 аптеках
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Екземестан-Віста АС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
841,50
грн
в 397 аптеках
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Екземестан-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Буст Фарма
від
862,27
грн
в 324 аптеках
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Екземестан Дженефарм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Дженефарм
від
795,63
грн
в 297 аптеках
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Екземевіста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер коробка картонна №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
1421,30
грн
в 10 аптеках інших міст
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Аромазин
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №100
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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Екземарин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Зентіва
Немає в наявності
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Екземестаан Аккорд 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №15
Аккорд Хелскер
Немає в наявності
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Екземестаан Аккорд 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Аккорд Хелскер
Немає в наявності
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Екземестаан Аккорд 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №90
Аккорд Хелскер
Немає в наявності
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Екземестаан Аккорд 25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №100
Аккорд Хелскер
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/плівк. обол.
табл. в/цукров. обол.
Кількість штук в упаковці
15
30
90
100
Виробник
Accord Healthcare
Genepharm
Grindeks
Mistral Capital Management
Pfizer Inc.
Zentiva
ООО "БУСТ ФАРМА"
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