Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02B
АНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02B
АНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B A
Антиестрогенні засоби
L02B B
Антиандрогенні засоби
L02B G
Інгібітори ароматази
L02B X
Інші антагоністи гормонів та подібні засоби
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Флутафарм® Феміна
Таблетки 125 мг блістер №30
Фармак
від
472,80
грн
в 826 аптеках
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Тамоксифен-Здоров'я
Таблетки 20 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
152,73
грн
в 664 аптеках
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Флутафарм®
Таблетки 0,25 г блістер №50
Фармак
від
974,32
грн
в 577 аптеках
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Тамоксифен Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Сандоз Україна
від
619,71
грн
в 511 аптеці
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Фарестон
Таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від
1403,55
грн
в 510 аптеках
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Фемара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
від
1437,57
грн
в 494 аптеках
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Летрозол-Віста АС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
526,22
грн
в 479 аптеках
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Анастрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від
332,12
грн
в 472 аптеках
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Летрозол КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
КРКА
від
678,60
грн
в 464 аптеках
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Бікалутамід-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
808,31
грн
в 449 аптеках
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Лєтромара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Фармак
від
663,28
грн
в 443 аптеках
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Бікалутамід-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
1346,00
грн
в 441 аптеці
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Летрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Буст Фарма
від
599,50
грн
в 436 аптеках
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Тамоксифен-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №60
Корпорація Здоров'я
від
94,65
грн
в 407 аптеках
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Фарестон
Таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від
550,42
грн
в 406 аптеках
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Аромазин
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер №30
Пфайзер Інк.
від
1939,14
грн
в 403 аптеках
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Екземестан-Віста АС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
841,50
грн
в 397 аптеках
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Касодекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
АстраЗенека
від
1599,38
грн
в 387 аптеках
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Анастрозол Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер у картонній упаковці №28
Sandoz
від
441,40
грн
в 385 аптеках
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Бікалутамід-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
від
778,80
грн
в 367 аптеках
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Пакування
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блістер у коробці
контейнер
контейнер пластик.
пляшка
попер. заповн. шприц
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шприц с иглой 5 мл
шприц, у блістері 5 мл
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Виробник
Accord Healthcare
EVER Valinject GmbH
Ferring International Center
Gedeon Richter
Genepharm
Grindeks
Medochemie Ltd
Mistral Capital Management
Orion Corporation
Pfizer Inc.
Rompharm Company Georgia LLC
Sandoz
Schering-Plough Central East
Teva
Zentiva
АМНЕАЛ ФАРМАСЬЮТИКАЛС
Астеллас Фарма Юроп
АстраЗенека
Астрафарм
Ауробіндо Фарма
Гетеро Лабс
Гріндекс
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дженефарм
ЕВЕР Нейро Фарма
Егіс
Зентіва
КРКА
Корпорація Здоров'я
Містрал Кепітал Менеджмент
Новартіс Фарма
ООО "БУСТ ФАРМА"
Оріон Корпорейшн
Сандоз
Сандоз Україна
Тева Украина
Тева Україна
Фармак
Фармасайнс
Фрезеніус Кабі Дойчланд
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