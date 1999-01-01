Київ
Інгібітори ароматази
L02B G03

Анастрозол

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02BАНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B GІнгібітори ароматази
L02B G03Анастрозол
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Анастрозол-Віста
Анастрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від 332,12 грн
в 472 аптеках
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Анастрозол Сандоз®
Анастрозол Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер у картонній упаковці №28
Sandoz
від 441,40 грн
в 385 аптеках
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Аримідекс
Аримідекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг №28
АстраЗенека
від 1514,45 грн
в 343 аптеках
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Анастрозол Дженефарм
Анастрозол Дженефарм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Дженефарм
від 734,31 грн
в 285 аптеках
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Аксастрол®
Аксастрол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг №28
Гріндекс
Немає в наявності
Анатеро
Анатеро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №30
Гетеро Лабс
Немає в наявності
Егістрозол
Егістрозол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Егіс
Немає в наявності
Фемізет
Фемізет
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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