Київ
Інгібітори ароматази
L02B G03
Анастрозол
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02B
АНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B G
Інгібітори ароматази
L02B G03
Анастрозол
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Анастрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від
332,12
грн
в 472 аптеках
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Анастрозол Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер у картонній упаковці №28
Sandoz
від
441,40
грн
в 385 аптеках
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Аримідекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг №28
АстраЗенека
від
1514,45
грн
в 343 аптеках
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Анастрозол Дженефарм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Дженефарм
від
734,31
грн
в 285 аптеках
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Аксастрол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг №28
Гріндекс
Немає в наявності
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Анатеро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №30
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Егістрозол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Егіс
Немає в наявності
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Фемізет
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
28
30
Виробник
АстраЗенека
Гетеро Лабс
Гріндекс
Дженефарм
Егіс
Містрал Кепітал Менеджмент
Сандоз
Фрезеніус Кабі Дойчланд
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