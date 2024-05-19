Всі аптеки України
ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇАНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИІнгібітори ароматазиЕксеместанАромазинЦіни в аптеках

Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер, №30 - Київ (85348) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 324 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
1864,77 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
1843,49 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
2005,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
1734,72 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (8)
2077,94 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1985,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
1789,08 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
1983,55
Економія: -72,13 грн
1911,42 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1912,70
Економія: -94,60 грн
1818,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
1836,52
Економія: -58,15 грн
1778,37 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (6), блістер (1)
2002,38 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (5)
2005,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1985,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
1935,30
Економія: -117,20 грн
1818,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
1944,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1985,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1985,10 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (3)
2047,97
Економія: -42,04 грн
2005,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1), блістер (1)
2107,70
Економія: -135,91 грн
1971,79 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1985,10 грн