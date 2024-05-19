Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер, №30 - Київ (85348) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, пл. Бесарабська, 7
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (85)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (85)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Фармація
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Всього: упаковка (3)
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Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (85)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Наявність на 2024-05-21 - 17:00