Київ
Інгібітори ароматази
L02B G04

Летрозол

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02BАНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B GІнгібітори ароматази
L02B G04Летрозол
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Фемара®
Фемара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
від 1437,57 грн
в 494 аптеках
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Летрозол-Віста АС
Летрозол-Віста АС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 526,22 грн
в 479 аптеках
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Летрозол КРКА
Летрозол КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
КРКА
від 678,60 грн
в 464 аптеках
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Лєтромара®
Лєтромара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Фармак
від 663,28 грн
в 443 аптеках
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Летрозол-Віста
Летрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Буст Фарма
від 599,50 грн
в 436 аптеках
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Летрозол КРКА
Летрозол КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №90
КРКА
від 1949,97 грн
в 362 аптеках
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Летрозол-Віста
Летрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №100
Буст Фарма
від 1924,46 грн
в 354 аптеках
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Летровіста
Летровіста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 1333,74 грн
в 322 аптеках
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Аралет
Аралет
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Зентіва
від 693,18 грн
в 313 аптеках
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Летрозол Астра
Летрозол Астра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Астрафарм
від 499,50 грн
в 286 аптеках
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Летрозол-Тева
Летрозол-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер у коробці №30
Тева Україна
від 504,12 грн
в 128 аптеках
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Летрозол Дженефарм
Летрозол Дженефарм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Дженефарм
Немає в наявності
Летродей 2,5
Летродей 2,5
Таблетки, вкриті оболонкою 2,5 мг блістер №30
Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Летеро
Летеро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Гетеро Лабс
Немає в наявності
Етрузил
Етрузил
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Егіс
Немає в наявності
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