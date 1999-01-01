Київ
Інгібітори ароматази
L02B G04
Летрозол
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02B
АНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B G
Інгібітори ароматази
L02B G04
Летрозол
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Фемара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
від
1437,57
грн
в 494 аптеках
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Летрозол-Віста АС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
526,22
грн
в 479 аптеках
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Летрозол КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
КРКА
від
678,60
грн
в 464 аптеках
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Лєтромара®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Фармак
від
663,28
грн
в 443 аптеках
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Летрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Буст Фарма
від
599,50
грн
в 436 аптеках
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Летрозол КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №90
КРКА
від
1949,97
грн
в 362 аптеках
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Летрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №100
Буст Фарма
від
1924,46
грн
в 354 аптеках
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Летровіста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
1333,74
грн
в 322 аптеках
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Аралет
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Зентіва
від
693,18
грн
в 313 аптеках
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Летрозол Астра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Астрафарм
від
499,50
грн
в 286 аптеках
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Летрозол-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер у коробці №30
Тева Україна
від
504,12
грн
в 128 аптеках
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Летрозол Дженефарм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Дженефарм
Немає в наявності
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Летродей 2,5
Таблетки, вкриті оболонкою 2,5 мг блістер №30
Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
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Летеро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Етрузил
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Егіс
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Пакування
блістер
блістер у коробці
Кількість штук в упаковці
10
30
90
100
Виробник
Астрафарм
Ауробіндо Фарма
Гетеро Лабс
Дженефарм
Егіс
Зентіва
КРКА
Містрал Кепітал Менеджмент
Новартіс Фарма
ООО "БУСТ ФАРМА"
Тева Украина
Тева Україна
Фармак
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