Київ
АНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B C
Структурні аналоги піримідину
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01B
АНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B C
Структурні аналоги піримідину
L01B C01
Цитарабін
L01B C02
Флуороурацил
L01B C03
Тегафур
L01B C05
Гемцитабін
L01B C06
Капецитабін
L01B C07
Азацитидин
L01B C08
Децитабін
L01B C59
Трифлуридин, комбинації
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Кселода®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Рош Україна
від
5719,20
грн
в 322 аптеках
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Капецитабін КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
КРКА
від
2122,32
грн
в 320 аптеках
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Капецитабін-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
від
2540,00
грн
в 307 аптеках
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Капевіста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Містрал Кепітал Менеджмент
від
2824,10
грн
в 302 аптеках
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Лансурф® 20 мг/8,19 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 8,19 мг блістер №20
Серв'є
від
23644,00
грн
в 298 аптеках
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Лансурф® 15 мг/6,14 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг + 6,14 мг блістер №20
Серв'є
від
17735,50
грн
в 291 аптеці
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Капевіста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №60
Містрал Кепітал Менеджмент
від
759,84
грн
в 288 аптеках
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Капецитабін Амакса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
від
2040,00
грн
в 288 аптеках
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Цитозар®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Пфайзер Інк.
від
1611,70
грн
в 287 аптеках
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Флюороурацил Медак
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Медак
від
1493,40
грн
в 283 аптеках
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Капецибекс 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Аккорд Хелскеа
від
2532,50
грн
в 283 аптеках
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Кселода®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №60
Рош Україна
від
1961,74
грн
в 35 аптеках
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5-Фторурацил "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
від
268,00
грн
в 35 аптеках
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Фторафур®
Капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
від
4186,62
грн
в 5 аптеках
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Флура-5
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл флакон 10 мл №1
Мілі Хелскере
від
76,90
грн
в 2 аптеках
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Цитозар®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №1
Пфайзер Інк.
від
922,02
грн
в 2 аптеках інших міст
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Капенекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Гетеро Драгс
Немає в наявності
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Апсибин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
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Виндуза
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. тверд.
конц. д/р-ну д/інф.
ліофіл. д/п р-ну д/інф.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. д/п сусп. д/ін.
пор. д/п інф. р-ну
пор. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
р-н д/ін. та інф.
р-н д/інф.
табл. в/плівк. обол.
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Дозування
1 г
15 мг + 6.14 мг
20 мг + 8.19 мг
25 мг/мл
40 мг/мл
50 мг
50 мг/мл
100 мг
100 мг/мл
150 мг
200 мг
250 мг
300 мг
400 мг
500 мг
1000 мг
1500 мг
2000 мг
5000 мг
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Пакування
амп. 5 мл
блістер
контейнер
фл.
фл. 1 мл
фл. 2 мл
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. 20 мл
фл. 25 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мг
фл. 100 мл
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Accord Healthcare
Almeda Pharmaceuticals
Cipla
Ebewe
Ebewe Pharma
Eli Lilly
Glenmark
Grindeks
M. Biotech Ltd.
R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Servier
Shilpa Medicare
Аккорд Хелскеа
Аккорд Хелскеа Польска
Амакса
Амакса Фарма Лтд
Гетеро Лабс
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Ебеве
КРКА
Медак
Медичний центр М.Т.К.
Мілі Хелскере Лімітед
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ООО "БУСТ ФАРМА"
Пфайзер Інк.
Рош Україна
САН
Серв'є
Фармак
Фрезеніус Кабі Дойчланд
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