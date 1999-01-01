Київ
АНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B C

Структурні аналоги піримідину

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01BАНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B CСтруктурні аналоги піримідину
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Кселода®
Кселода®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Рош Україна
від 5719,20 грн
в 322 аптеках
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Капецитабін КРКА
Капецитабін КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
КРКА
від 2122,32 грн
в 320 аптеках
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Капецитабін-Віста
Капецитабін-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
від 2540,00 грн
в 307 аптеках
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Капевіста
Капевіста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Містрал Кепітал Менеджмент
від 2824,10 грн
в 302 аптеках
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Лансурф® 20 мг/8,19 мг
Лансурф® 20 мг/8,19 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 8,19 мг блістер №20
Серв'є
від 23644,00 грн
в 298 аптеках
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Лансурф® 15 мг/6,14 мг
Лансурф® 15 мг/6,14 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг + 6,14 мг блістер №20
Серв'є
від 17735,50 грн
в 291 аптеці
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Капевіста
Капевіста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №60
Містрал Кепітал Менеджмент
від 759,84 грн
в 288 аптеках
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Капецитабін Амакса
Капецитабін Амакса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
від 2040,00 грн
в 288 аптеках
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Цитозар®
Цитозар®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Пфайзер Інк.
від 1611,70 грн
в 287 аптеках
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Флюороурацил Медак
Флюороурацил Медак
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Медак
від 1493,40 грн
в 283 аптеках
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Капецибекс 500
Капецибекс 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Аккорд Хелскеа
від 2532,50 грн
в 283 аптеках
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Кселода®
Кселода®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №60
Рош Україна
від 1961,74 грн
в 35 аптеках
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5-Фторурацил "Ебеве"
5-Фторурацил "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
від 268,00 грн
в 35 аптеках
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Фторафур®
Фторафур®
Капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
від 4186,62 грн
в 5 аптеках
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Флура-5
Флура-5
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл флакон 10 мл №1
Мілі Хелскере
від 76,90 грн
в 2 аптеках
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Цитозар®
Цитозар®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №1
Пфайзер Інк.
від 922,02 грн
в 2 аптеках інших міст
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Капенекс
Капенекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Гетеро Драгс
Немає в наявності
Апсибин
Апсибин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
Виндуза
Виндуза
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
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