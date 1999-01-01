Київ
Структурні аналоги піримідину
L01B C59

Трифлуридин, комбинації

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01BАНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B CСтруктурні аналоги піримідину
L01B C59Трифлуридин, комбинації
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Лансурф® 20 мг/8,19 мг
Лансурф® 20 мг/8,19 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 8,19 мг блістер №20
Серв'є
від 23644,00 грн
в 298 аптеках
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Лансурф® 15 мг/6,14 мг
Лансурф® 15 мг/6,14 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг + 6,14 мг блістер №20
Серв'є
від 17735,50 грн
в 291 аптеці
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