Київ
Структурні аналоги піримідину
L01B C59
Трифлуридин, комбинації
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01B
АНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B C
Структурні аналоги піримідину
L01B C59
Трифлуридин, комбинації
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Лансурф® 20 мг/8,19 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 8,19 мг блістер №20
Серв'є
від
23644,00
грн
в 298 аптеках
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Лансурф® 15 мг/6,14 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг + 6,14 мг блістер №20
Серв'є
від
17735,50
грн
в 291 аптеці
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Дозування
15 мг + 6.14 мг
20 мг + 8.19 мг
Кількість штук в упаковці
20
60
Виробник
Servier
Серв'є
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