Київ
Структурні аналоги піримідину
L01B C02

Флуороурацил

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01BАНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B CСтруктурні аналоги піримідину
L01B C02Флуороурацил
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Флюороурацил Медак
Флюороурацил Медак
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Медак
від 1493,40 грн
в 283 аптеках
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5-Фторурацил "Ебеве"
5-Фторурацил "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
від 268,00 грн
в 35 аптеках
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Флура-5
Флура-5
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл флакон 10 мл №1
Мілі Хелскере
від 76,90 грн
в 2 аптеках
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Флуороурацил-Віста
Флуороурацил-Віста
Розчин для ін'єкцій 1000 мг флакон 20 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
5-Фу
5-Фу
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл флакон 10 мл №1
Амакса Фарма
Немає в наявності
5-Фу
5-Фу
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Амакса Фарма
Немає в наявності
5-Фторурацил "Ебеве"
5-Фторурацил "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 250 мг ампула 5 мл №5
Ebewe Pharma
Немає в наявності
Фторурацил (флюороурацил)-Хемотека
Фторурацил (флюороурацил)-Хемотека
Розчин для інфузій 50 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Фторурацил (флюороурацил)-Хемотека
Фторурацил (флюороурацил)-Хемотека
Розчин для інфузій 100 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Фторурацил (флюороурацил)-Хемотека
Фторурацил (флюороурацил)-Хемотека
Розчин для інфузій 500 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Фторурацил (флюороурацил)-Хемотека
Фторурацил (флюороурацил)-Хемотека
Розчин для інфузій 1000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Фторурацил (флюороурацил)-Хемотека
Фторурацил (флюороурацил)-Хемотека
Розчин для інфузій 5000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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