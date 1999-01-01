Київ
Структурні аналоги піримідину
L01B C02
Флуороурацил
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01B
АНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B C
Структурні аналоги піримідину
L01B C02
Флуороурацил
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Флюороурацил Медак
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Медак
від
1493,40
грн
в 283 аптеках
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5-Фторурацил "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
від
268,00
грн
в 35 аптеках
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Флура-5
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл флакон 10 мл №1
Мілі Хелскере
від
76,90
грн
в 2 аптеках
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Флуороурацил-Віста
Розчин для ін'єкцій 1000 мг флакон 20 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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5-Фу
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл флакон 10 мл №1
Амакса Фарма
Немає в наявності
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5-Фу
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Амакса Фарма
Немає в наявності
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5-Фторурацил "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 250 мг ампула 5 мл №5
Ebewe Pharma
Немає в наявності
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Фторурацил (флюороурацил)-Хемотека
Розчин для інфузій 50 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Фторурацил (флюороурацил)-Хемотека
Розчин для інфузій 100 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Фторурацил (флюороурацил)-Хемотека
Розчин для інфузій 500 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Фторурацил (флюороурацил)-Хемотека
Розчин для інфузій 1000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Фторурацил (флюороурацил)-Хемотека
Розчин для інфузій 5000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
р-н д/інф.
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фл. 20 мл
фл. 100 мл
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Виробник
Ebewe Pharma
Амакса Фарма Лтд
Медак
Медичний центр М.Т.К.
Мілі Хелскере Лімітед
Містрал Кепітал Менеджмент
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