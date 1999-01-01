Київ
Структурні аналоги піримідину
L01B C07

Азацитидин

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01BАНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B CСтруктурні аналоги піримідину
L01B C07Азацитидин
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Азакт Спал
Азакт Спал
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №1
R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Немає в наявності
Азацитидин-Віста
Азацитидин-Віста
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Виндуза
Виндуза
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
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