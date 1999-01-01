Київ
Структурні аналоги піримідину
L01B C07
Азацитидин
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01B
АНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B C
Структурні аналоги піримідину
L01B C07
Азацитидин
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Азакт Спал
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №1
R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Немає в наявності
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Азацитидин-Віста
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Виндуза
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/п сусп. д/ін.
Дозування
25 мг/мл
100 мг
Пакування
фл.
фл. 100 мг
Виробник
R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Shilpa Medicare
Аккорд Хелскеа
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Містрал Кепітал Менеджмент
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