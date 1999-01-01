Київ
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01B

АНТИМЕТАБОЛІТИ

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01BАНТИМЕТАБОЛІТИ
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Метотрексат "Ебеве"
Метотрексат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 50 мг флакон 5 мл №1
Ebewe Pharma
від 382,00 грн
в 329 аптеках
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Кселода®
Кселода®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Рош Україна
від 5719,20 грн
в 322 аптеках
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Капецитабін КРКА
Капецитабін КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
КРКА
від 2122,32 грн
в 320 аптеках
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Капецитабін-Віста
Капецитабін-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
від 2540,00 грн
в 307 аптеках
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Капевіста
Капевіста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Містрал Кепітал Менеджмент
від 2824,10 грн
в 302 аптеках
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Лансурф® 20 мг/8,19 мг
Лансурф® 20 мг/8,19 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 8,19 мг блістер №20
Серв'є
від 23644,00 грн
в 298 аптеках
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Метотрексат-Тева
Метотрексат-Тева
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
від 299,76 грн
в 297 аптеках
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Метотрексат-Тева
Метотрексат-Тева
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Україна
від 718,65 грн
в 293 аптеках
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Лансурф® 15 мг/6,14 мг
Лансурф® 15 мг/6,14 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг + 6,14 мг блістер №20
Серв'є
від 17735,50 грн
в 291 аптеці
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Капецитабін Амакса
Капецитабін Амакса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
від 2040,00 грн
в 288 аптеках
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Капевіста
Капевіста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №60
Містрал Кепітал Менеджмент
від 759,84 грн
в 288 аптеках
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Цитозар®
Цитозар®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Пфайзер Інк.
від 1611,70 грн
в 287 аптеках
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Флюороурацил Медак
Флюороурацил Медак
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Медак
від 1493,40 грн
в 283 аптеках
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Капецибекс 500
Капецибекс 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Аккорд Хелскеа
від 2532,50 грн
в 283 аптеках
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Кселода®
Кселода®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №60
Рош Україна
від 1961,74 грн
в 35 аптеках
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5-Фторурацил "Ебеве"
5-Фторурацил "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
від 268,00 грн
в 35 аптеках
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Фторафур®
Фторафур®
Капсули тверді 400 мг контейнер №100
Гріндекс
від 4186,62 грн
в 5 аптеках
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Ланвіс®
Ланвіс®
Таблетки 40 мг флакон №25
Aspen Pharma Trading Ltd.
від 5862,26 грн
в 3 аптеках
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Пеметрексед-Віста Солют
Пеметрексед-Віста Солют
Концентрат для приготування розчину для інфузій 1000 мг флакон 40 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 17000,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Флура-5
Флура-5
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл флакон 10 мл №1
Мілі Хелскере
від 76,90 грн
в 2 аптеках
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Що таке антиметаболіти?

Антиметаболіти - це кілька фармакотерапевтичних груп протипухлинних засобів, що порушують процес синтезу пуринів або піримідинів - азотистих основ, компонентів нуклеїнових кислот - дезоксирибонуклеїнової (ДНК) та різних типів рибонуклеїнової (РНК). Окрім цього, деякі антиметаболіти викликають пошкодження ДНК, інтегруючись у її структуру, тим самим порушуючи процеси синтезу білка, що, у свою чергу, викликає загибель пухлинної клітини. Як правило, найвища протипухлинна активність антиметаболітів спостерігається у S-фазі клітинного циклу.

Класифікація груп антиметаболітів (ATC/DDD Index 2022) (види та список препаратів)

Антиметаболіти:

аналоги фолієвої кислоти:

  • метотрексат;
  • пеметрексед;
  • пралатрексат;
  • ралтитрексед;

аналоги пурину:

  • кладрибін;
  • клофарабін;
  • 6-меркаптопурин;
  • неларабін;
  • 6-тіогуанін;
  • флударабін;

аналоги піримідину:

  • азацитидин;
  • гемцитабін;
  • децитабін;
  • капецитабін;
  • кармофур;
  • тегафур;
  • 5-фторурацил (5-ФУ);
  • цитарабін;
  • тегафур у комбінації з іншими засобами;
  • трифлурідін у комбінації з іншими засобами;
  • 5-фторурацил у комбінації з іншими засобами.

Антиметаболіти: застосування та механізми дії

Метотрексат інгібує дигідрофолатредуктазу - фермент, що відновлює фолати з окиснених фолатів, тоді як тимідину фосфат утворюється з дезоксиуридину монофосфату.

Дефіцит відновлених фолатів є причиною загибелі клітини. N5-тетрагідрофолат або N5-формілтетрагідрофолат (лейковорин) дозволяють обійти цей механізм та врятувати клітину від дії метотрексату, що утримується всередині неї за рахунок механізму поліглутамілювання.

Транспорт метотрексату всередину клітини відбувається за допомогою трансмебранного переносника.

Слід зазначити, що високі концентрації метотрексату дозволяють оминати зазначений механізм транспорту метотрексату, сприяючи безпосередній дифузії препарату всередину клітини.

Безпосередня дифузія метотрексату всередину клітини дозволила розвивати режими застосування високих доз препарату у поєднанні з лейковорином для збереження кісткового мозку та слизової оболонки як частини ад’ювантної хіміотерапії при лікуванні дітей та дорослих із остеосаркомою та новоутвореннями гемопоетичної тканини (Sausville E.A., Longo D.L., 2022).

5-Фторурацил є аналогом азотистої основи - урацилу. Після внутрішньоклітинної хімічної трансформації активний дезоксинуклеотид 5-ФУ вбудовується у процес синтезу ДНК, блокуючи процес трансформації дезоксиуридилової кислоти в тимідилову кислоту, регуляція якого здійснюється за допомогою внутрішньоклітинної тимідилатсинтетази. Також 5-ФУ може вбудовуватися у процес синтезу РНК.

5-ФУ застосовують у якості монотерапії або у складі комбінованої терапії як для ад'ювантного, так і для паліативного лікування пухлин шлунково-кишкового тракту. Під час хіміотерапії у пацієнтів з пухлинами шлунково-кишкового тракту 5-ФУ можна поєднувати з фолієвою кислотою.

Досить часто 5-ФУ призначають у комбінації із циклофосфамідом, метотрексатом або доксорубіцином як ад'ювантну хіміотерапію при раку молочної залози.

Також 5-ФУ може бути використаний з метою паліативної терапії при інших злоякісних новоутвореннях, таких як рак голови та шиї, печінки та підшлункової залози.

5-ФУ у лікарських формах для топічного застосування може застосовуватися й при злоякісних новоутвореннях шкіри (Martindale. The Complete Drug Reference., 2014).

Пеметрексед - аналог пурину, що інгібує активність декількох ферментів, включаючи тимідилатсинтетазу, дигідрофолатредуктазу та гліцинамід-рибонуклеотид-формілтрансферазу.

З метою попередження токсичного впливу на здорові тканини пеметрексед призначають у поєднанні з низькими дозами фолієвої кислоти та вітаміну В12.

Пеметрексед має хорошу протипухлинну активність при деяких видах раку легені, а в комбінації із цисплатином - при мезотеліомі.

6-тіогуанін та 6-меркаптопурин застосовуються для лікування пацієнтів з гострим лімфоїдним лейкозом. При пероральному прийомі 6-тіогуанін та 6-меркаптопурин мають різну біодоступність. Метаболізм 6-меркаптопурину здійснюється за допомогою ксантиноксидази, тому при поєднаному застосуванні з алопуринолом необхідно знизити дозу 6-меркаптопурину (Sausville E.A., Longo D.L., 2022).

Протипоказання

Перелік протипоказань та небажаних реакцій при застосуванні конкретного представника категорії «Антиметаболіти» дивіться у повній інструкції для медичного застосування лікарського засобу на сайті apteki.ua.

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