Що таке антиметаболіти?

Антиметаболіти - це кілька фармакотерапевтичних груп протипухлинних засобів, що порушують процес синтезу пуринів або піримідинів - азотистих основ, компонентів нуклеїнових кислот - дезоксирибонуклеїнової (ДНК) та різних типів рибонуклеїнової (РНК). Окрім цього, деякі антиметаболіти викликають пошкодження ДНК, інтегруючись у її структуру, тим самим порушуючи процеси синтезу білка, що, у свою чергу, викликає загибель пухлинної клітини. Як правило, найвища протипухлинна активність антиметаболітів спостерігається у S-фазі клітинного циклу.

Класифікація груп антиметаболітів (ATC/DDD Index 2022) (види та список препаратів)

Антиметаболіти:

аналоги фолієвої кислоти:

метотрексат;

пеметрексед;

пралатрексат;

ралтитрексед;

аналоги пурину:

кладрибін;

клофарабін;

6-меркаптопурин;

неларабін;

6-тіогуанін;

флударабін;

аналоги піримідину:

азацитидин;

гемцитабін;

децитабін;

капецитабін;

кармофур;

тегафур;

5-фторурацил (5-ФУ);

цитарабін;

тегафур у комбінації з іншими засобами;

трифлурідін у комбінації з іншими засобами;

5-фторурацил у комбінації з іншими засобами.

Антиметаболіти: застосування та механізми дії

Метотрексат інгібує дигідрофолатредуктазу - фермент, що відновлює фолати з окиснених фолатів, тоді як тимідину фосфат утворюється з дезоксиуридину монофосфату.

Дефіцит відновлених фолатів є причиною загибелі клітини. N5-тетрагідрофолат або N5-формілтетрагідрофолат (лейковорин) дозволяють обійти цей механізм та врятувати клітину від дії метотрексату, що утримується всередині неї за рахунок механізму поліглутамілювання.

Транспорт метотрексату всередину клітини відбувається за допомогою трансмебранного переносника.

Слід зазначити, що високі концентрації метотрексату дозволяють оминати зазначений механізм транспорту метотрексату, сприяючи безпосередній дифузії препарату всередину клітини.

Безпосередня дифузія метотрексату всередину клітини дозволила розвивати режими застосування високих доз препарату у поєднанні з лейковорином для збереження кісткового мозку та слизової оболонки як частини ад’ювантної хіміотерапії при лікуванні дітей та дорослих із остеосаркомою та новоутвореннями гемопоетичної тканини (Sausville E.A., Longo D.L., 2022).

5-Фторурацил є аналогом азотистої основи - урацилу. Після внутрішньоклітинної хімічної трансформації активний дезоксинуклеотид 5-ФУ вбудовується у процес синтезу ДНК, блокуючи процес трансформації дезоксиуридилової кислоти в тимідилову кислоту, регуляція якого здійснюється за допомогою внутрішньоклітинної тимідилатсинтетази. Також 5-ФУ може вбудовуватися у процес синтезу РНК.

5-ФУ застосовують у якості монотерапії або у складі комбінованої терапії як для ад'ювантного, так і для паліативного лікування пухлин шлунково-кишкового тракту. Під час хіміотерапії у пацієнтів з пухлинами шлунково-кишкового тракту 5-ФУ можна поєднувати з фолієвою кислотою.

Досить часто 5-ФУ призначають у комбінації із циклофосфамідом, метотрексатом або доксорубіцином як ад'ювантну хіміотерапію при раку молочної залози.

Також 5-ФУ може бути використаний з метою паліативної терапії при інших злоякісних новоутвореннях, таких як рак голови та шиї, печінки та підшлункової залози.

5-ФУ у лікарських формах для топічного застосування може застосовуватися й при злоякісних новоутвореннях шкіри (Martindale. The Complete Drug Reference., 2014).

Пеметрексед - аналог пурину, що інгібує активність декількох ферментів, включаючи тимідилатсинтетазу, дигідрофолатредуктазу та гліцинамід-рибонуклеотид-формілтрансферазу.

З метою попередження токсичного впливу на здорові тканини пеметрексед призначають у поєднанні з низькими дозами фолієвої кислоти та вітаміну В12.

Пеметрексед має хорошу протипухлинну активність при деяких видах раку легені, а в комбінації із цисплатином - при мезотеліомі.

6-тіогуанін та 6-меркаптопурин застосовуються для лікування пацієнтів з гострим лімфоїдним лейкозом. При пероральному прийомі 6-тіогуанін та 6-меркаптопурин мають різну біодоступність. Метаболізм 6-меркаптопурину здійснюється за допомогою ксантиноксидази, тому при поєднаному застосуванні з алопуринолом необхідно знизити дозу 6-меркаптопурину (Sausville E.A., Longo D.L., 2022).

Протипоказання

Перелік протипоказань та небажаних реакцій при застосуванні конкретного представника категорії «Антиметаболіти» дивіться у повній інструкції для медичного застосування лікарського засобу на сайті apteki.ua.