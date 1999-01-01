Київ
Структурні аналоги піримідину
L01B C01
Цитарабін
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01B
АНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B C
Структурні аналоги піримідину
L01B C01
Цитарабін
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Цитозар®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Пфайзер Інк.
від
1611,70
грн
в 287 аптеках
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Цитозар®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №1
Пфайзер Інк.
від
922,02
грн
в 2 аптеках інших міст
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Алексан®
Розчин для ін'єкцій та інфузій 1000 мг флакон 20 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
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Цитарабін
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 10 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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Цитарабін-Хемотека
Розчин для інфузій 100 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Цитарабін-Хемотека
Розчин для інфузій 500 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Цитарабін-Хемотека
Розчин для інфузій 1000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
р-н д/ін. та інф.
р-н д/інф.
Дозування
100 мг
100 мг/мл
500 мг
1000 мг
Пакування
фл.
фл. 1 мл
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. 20 мл
Виробник
Ebewe
Ебеве
Медичний центр М.Т.К.
Мілі Хелскере Лімітед
Пфайзер Інк.
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