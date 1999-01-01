Київ
Структурні аналоги піримідину
L01B C01

Цитарабін

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01BАНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B CСтруктурні аналоги піримідину
L01B C01Цитарабін
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Цитозар®
Цитозар®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Пфайзер Інк.
від 1611,70 грн
в 287 аптеках
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Цитозар®
Цитозар®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №1
Пфайзер Інк.
від 922,02 грн
в 2 аптеках інших міст
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Алексан®
Алексан®
Розчин для ін'єкцій та інфузій 1000 мг флакон 20 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
Цитарабін
Цитарабін
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 10 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
Цитарабін-Хемотека
Цитарабін-Хемотека
Розчин для інфузій 100 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Цитарабін-Хемотека
Цитарабін-Хемотека
Розчин для інфузій 500 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Цитарабін-Хемотека
Цитарабін-Хемотека
Розчин для інфузій 1000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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