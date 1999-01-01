Київ
Структурні аналоги піримідину
L01B C05

Гемцитабін

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01BАНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B CСтруктурні аналоги піримідину
L01B C05Гемцитабін
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Геміта
Геміта
Ліофілізат для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Геміта
Геміта
Ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Гемцимеда
Гемцимеда
Концентрат для розчину для інфузій 40 мг/мл флакон 5 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
Гемцимеда
Гемцимеда
Концентрат для розчину для інфузій 40 мг/мл флакон 25 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
Гемцит Спал 1000
Гемцит Спал 1000
Ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Немає в наявності
Гемцит Спал 200
Гемцит Спал 200
Ліофілізат для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Немає в наявності
Гемцитабін "Ебеве"
Гемцитабін "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 200 мг флакон 5 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
Гемцитабін "Ебеве"
Гемцитабін "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 1000 мг флакон 25 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
Гемцитабін "Ебеве"
Гемцитабін "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 2000 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
Гемцитабін Аккорд
Гемцитабін Аккорд
Концентрат для розчину для інфузій 200 мг флакон 2 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
Немає в наявності
Гемцитабін Аккорд
Гемцитабін Аккорд
Концентрат для розчину для інфузій 1000 мг флакон 10 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
Немає в наявності
Гемцитабін Аккорд
Гемцитабін Аккорд
Концентрат для розчину для інфузій 2000 мг флакон 20 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
Немає в наявності
Гемцитабін Амакса
Гемцитабін Амакса
Порошок для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
Амакса
Немає в наявності
Гемцитабін Амакса
Гемцитабін Амакса
Порошок для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Амакса
Немає в наявності
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