Київ
Структурні аналоги піримідину
L01B C05
Гемцитабін
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01B
АНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B C
Структурні аналоги піримідину
L01B C05
Гемцитабін
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Геміта
Ліофілізат для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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Геміта
Ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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Гемцимеда
Концентрат для розчину для інфузій 40 мг/мл флакон 5 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
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Гемцимеда
Концентрат для розчину для інфузій 40 мг/мл флакон 25 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
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Гемцит Спал 1000
Ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Немає в наявності
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Гемцит Спал 200
Ліофілізат для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Немає в наявності
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Гемцитабін "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 200 мг флакон 5 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
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Гемцитабін "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 1000 мг флакон 25 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
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Гемцитабін "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 2000 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
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Гемцитабін Аккорд
Концентрат для розчину для інфузій 200 мг флакон 2 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
Немає в наявності
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Гемцитабін Аккорд
Концентрат для розчину для інфузій 1000 мг флакон 10 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
Немає в наявності
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Гемцитабін Аккорд
Концентрат для розчину для інфузій 2000 мг флакон 20 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
Немає в наявності
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Гемцитабін Амакса
Порошок для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
Амакса
Немає в наявності
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Гемцитабін Амакса
Порошок для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Амакса
Немає в наявності
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пор. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/р-ну д/інф.
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Виробник
Almeda Pharmaceuticals
Cipla
Ebewe Pharma
Eli Lilly
M. Biotech Ltd.
R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Аккорд Хелскеа Польска
Амакса
Гетеро Лабс
Медак
Мілі Хелскере Лімітед
ООО "БУСТ ФАРМА"
Фрезеніус Кабі Дойчланд
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