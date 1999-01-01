Київ
Структурні аналоги піримідину
L01B C06
Капецитабін
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01B
АНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B C
Структурні аналоги піримідину
L01B C06
Капецитабін
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Кселода®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Рош Україна
від
5719,20
грн
в 322 аптеках
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Капецитабін КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
КРКА
від
2122,32
грн
в 320 аптеках
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Капецитабін-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
від
2540,00
грн
в 307 аптеках
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Капевіста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Містрал Кепітал Менеджмент
від
2824,10
грн
в 302 аптеках
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Капевіста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №60
Містрал Кепітал Менеджмент
від
759,84
грн
в 288 аптеках
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Капецитабін Амакса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
від
2040,00
грн
в 288 аптеках
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Капецибекс 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Аккорд Хелскеа
від
2532,50
грн
в 283 аптеках
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Кселода®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №60
Рош Україна
від
1961,74
грн
в 35 аптеках
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Каксіта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
САН
Немає в наявності
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Капонко
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер у картонній коробці №100
Гленмарк
Немає в наявності
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Капонко
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер у картонній коробці №10
Гленмарк
Немає в наявності
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Капецитабін КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
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Капенекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Гетеро Драгс
Немає в наявності
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Капецитабін-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №60
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Капецитабін Аккорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер пачка картонна №60
Аккорд Хелскеа
Немає в наявності
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150 мг
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500 мг
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Виробник
Accord Healthcare
Glenmark
Shilpa Medicare
Аккорд Хелскеа
Амакса
Гетеро Лабс
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
КРКА
Містрал Кепітал Менеджмент
Рош Україна
САН
Фармак
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