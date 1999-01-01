Київ
Структурні аналоги піримідину
L01B C06

Капецитабін

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01BАНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B CСтруктурні аналоги піримідину
L01B C06Капецитабін
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Кселода®
Кселода®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Рош Україна
від 5719,20 грн
в 322 аптеках
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Капецитабін КРКА
Капецитабін КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
КРКА
від 2122,32 грн
в 320 аптеках
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Капецитабін-Віста
Капецитабін-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
від 2540,00 грн
в 307 аптеках
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Капевіста
Капевіста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Містрал Кепітал Менеджмент
від 2824,10 грн
в 302 аптеках
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Капевіста
Капевіста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №60
Містрал Кепітал Менеджмент
від 759,84 грн
в 288 аптеках
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Капецитабін Амакса
Капецитабін Амакса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
від 2040,00 грн
в 288 аптеках
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Капецибекс 500
Капецибекс 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Аккорд Хелскеа
від 2532,50 грн
в 283 аптеках
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Кселода®
Кселода®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №60
Рош Україна
від 1961,74 грн
в 35 аптеках
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Каксіта
Каксіта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
САН
Немає в наявності
Капонко
Капонко
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер у картонній коробці №100
Гленмарк
Немає в наявності
Капонко
Капонко
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер у картонній коробці №10
Гленмарк
Немає в наявності
Капецитабін КРКА
Капецитабін КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
Капенекс
Капенекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Гетеро Драгс
Немає в наявності
Капецитабін-Віста
Капецитабін-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №60
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Капецитабін Аккорд
Капецитабін Аккорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер пачка картонна №60
Аккорд Хелскеа
Немає в наявності
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