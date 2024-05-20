Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇІнші противірусні засобиТілоронАміксин® ІСЦіни в аптеках

Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер, №6 - Одеса (351790) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
198,67
Економія: -14,44 грн
184,23 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
213,60 грн
Колонтаївська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (3)
190,80 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
219,58
Економія: -43,08 грн
176,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
194,89
Економія: -43,24 грн
151,65 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (58)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
187,70 грн
Софія
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
190,80 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
199,10
Економія: -11,84 грн
187,26 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1), блістер (1)
202,95
Економія: -29,69 грн
173,26 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (58)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
187,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
211,61
Економія: -25,59 грн
186,02 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2), блістер (1)
197,64
Економія: -22,86 грн
174,78 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
209,72
Економія: -23,11 грн
186,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (3)
197,66
Економія: -32,70 грн
164,96 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (58)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
187,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1), блістер (1)
173,76 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
207,14
Економія: -41,19 грн
165,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
197,42
Економія: -11,42 грн
186,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (2)
194,30
Економія: -30,66 грн
163,64 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
205,99
Економія: -29,03 грн
176,96 грн