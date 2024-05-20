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Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,06 г блістер, №10 - Одеса (351789) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
248,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (30)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
268,90 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
298,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (30)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
268,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
263,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (30)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
268,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
254,79 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
272,54
Економія: -34,88 грн
237,66 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (30)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
268,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (30)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
268,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (30)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
268,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (30)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
268,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
287,85
Економія: -40,36 грн
247,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (2)
236,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
248,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (30)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
268,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (30)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
268,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
236,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (30)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
268,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (30)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
268,90 грн