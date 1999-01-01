Київ
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F05
Ламівудин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A F
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F05
Ламівудин
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Ламівудин
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг контейнер №60
Лекхім
від
192,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Гептавір 150
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг контейнер №60
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Епівір™
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг №60
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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Епівір™
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг №60
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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Ламівір
Розчин оральний 50 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Ципла
Немає в наявності
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Ламівір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг контейнер №60
Ципла
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н орал.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
5 мг/мл
50 мг/5 мл
100 мг
150 мг
Пакування
блістер
контейнер
фл.
фл. 100 мл
фл. 240 мл
Кількість штук в упаковці
1
28
60
Виробник
Cipla
GlaxoSmithKline Export
Hetero Labs
ViiV Healthcare
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