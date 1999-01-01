Київ
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F05

Ламівудин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A FНуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F05Ламівудин
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Ламівудин
Ламівудин
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг контейнер №60
Лекхім
від 192,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Гептавір 150
Гептавір 150
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг контейнер №60
Гетеро Лабс
Немає в наявності
Епівір™
Епівір™
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг №60
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Епівір™
Епівір™
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг №60
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Ламівір
Ламівір
Розчин оральний 50 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Ципла
Немає в наявності
Ламівір
Ламівір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг контейнер №60
Ципла
Немає в наявності
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