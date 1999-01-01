Київ
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F10
Ентекавір
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A F
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F10
Ентекавір
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Ентекавір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,5 мг контейнер №30
Гетеро Лабс Лімітед
Немає в наявності
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Ентекавір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг контейнер №30
Гетеро Лабс Лімітед
Немає в наявності
Знайти в аптеках
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