Київ
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F10

Ентекавір

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A FНуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F10Ентекавір
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Ентекавір
Ентекавір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,5 мг контейнер №30
Гетеро Лабс Лімітед
Немає в наявності
Ентекавір
Ентекавір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг контейнер №30
Гетеро Лабс Лімітед
Немає в наявності
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