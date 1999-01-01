Київ
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F02
Диданозин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A F
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F02
Диданозин
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Низонадид
Капсули кишково-розчинні 125 мг контейнер в пачці №30
Майлан Лаб.
Немає в наявності
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Низонадид
Капсули кишково-розчинні 200 мг контейнер №30
Майлан Лаб.
Немає в наявності
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Низонадид
Капсули кишково-розчинні 250 мг контейнер №30
Майлан Лаб.
Немає в наявності
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Низонадид
Капсули кишково-розчинні 400 мг контейнер №30
Майлан Лаб.
Немає в наявності
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