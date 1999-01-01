Київ
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F02

Диданозин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A FНуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F02Диданозин
Сортування: По популярності
Низонадид
Низонадид
Капсули кишково-розчинні 125 мг контейнер в пачці №30
Майлан Лаб.
Немає в наявності
Низонадид
Низонадид
Капсули кишково-розчинні 200 мг контейнер №30
Майлан Лаб.
Немає в наявності
Низонадид
Низонадид
Капсули кишково-розчинні 250 мг контейнер №30
Майлан Лаб.
Немає в наявності
Низонадид
Низонадид
Капсули кишково-розчинні 400 мг контейнер №30
Майлан Лаб.
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране