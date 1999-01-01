Київ
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F13
Тенофовір алафенамід
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A F
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F13
Тенофовір алафенамід
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Тафнат
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг флакон №30
Натко Фарма
від
1895,00
грн
в 3 аптеках
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Тафнекст
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
10
30
Виробник
Гетеро Драгс
Гетеро Лабс
Натко Фарма
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