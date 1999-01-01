Київ
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F13

Тенофовір алафенамід

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A FНуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F13Тенофовір алафенамід
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Тафнат
Тафнат
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг флакон №30
Натко Фарма
від 1895,00 грн
в 3 аптеках
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Тафнекст
Тафнекст
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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