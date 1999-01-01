Київ
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F01

Зидовудин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A FНуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F01Зидовудин
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Ретровір™
Ретровір™
Розчин для внутрішньовенних інфузій 10 мг/мл флакон 20 мл №5
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
Ретровір™
Ретровір™
Розчин для внутрішньовенних інфузій 10 мг/мл флакон 20 мл №5
ВііВ Хелскер
Немає в наявності
Ретровір™
Ретровір™
Розчин для перорального застосування 10 мг/мл флакон 200 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
Ретровір™
Ретровір™
Розчин оральний 10 мг/мл флакон 200 мл з дозуючим шприцом 1 мл №1
ВііВ Хелскер
Немає в наявності
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