Київ
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F01
Зидовудин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A F
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F01
Зидовудин
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Ретровір™
Розчин для внутрішньовенних інфузій 10 мг/мл флакон 20 мл №5
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
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Ретровір™
Розчин для внутрішньовенних інфузій 10 мг/мл флакон 20 мл №5
ВііВ Хелскер
Немає в наявності
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Ретровір™
Розчин для перорального застосування 10 мг/мл флакон 200 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
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Ретровір™
Розчин оральний 10 мг/мл флакон 200 мл з дозуючим шприцом 1 мл №1
ВііВ Хелскер
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/перорал. застос.
р-н д/інф. в/в
р-н орал.
Пакування
фл. 20 мл
фл. 200 мл
Кількість штук в упаковці
1
5
40
Виробник
GlaxoSmithKline Export
ViiV Healthcare
Медицинский центр М.Т.К.
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