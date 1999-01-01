Київ
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F07
Тенофовір дізопроксил
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A F
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F07
Тенофовір дізопроксил
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Тенохоп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг флакон №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
1426,70
грн
в 301 аптеці
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Віреад®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг флакон №30
Дельта Медікел
від
1828,00
грн
в 135 аптеках
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Теноф
Таблетки, вкриті оболонкою 300 мг контейнер №30
Гетеро Драгс
Немає в наявності
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Теноф
Таблетки, вкриті оболонкою 300 мг контейнер №100
Гетеро Драгс
Немає в наявності
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Тенофовіру дизопроксилу фумарат
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг контейнер №30
Гетеро Лабс Лімітед
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Пакування
контейнер
фл.
Кількість штук в упаковці
30
100
Виробник
Delta Medical Promotions AG
Гетеро Драгс
Гетеро Лабс Лімітед
Маклеодс Фармасьютикалс
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