Київ
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F07

Тенофовір дізопроксил

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A FНуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F07Тенофовір дізопроксил
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Тенохоп
Тенохоп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг флакон №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від 1426,70 грн
в 301 аптеці
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Віреад®
Віреад®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг флакон №30
Дельта Медікел
від 1828,00 грн
в 135 аптеках
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Теноф
Теноф
Таблетки, вкриті оболонкою 300 мг контейнер №30
Гетеро Драгс
Немає в наявності
Теноф
Теноф
Таблетки, вкриті оболонкою 300 мг контейнер №100
Гетеро Драгс
Немає в наявності
Тенофовіру дизопроксилу фумарат
Тенофовіру дизопроксилу фумарат
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг контейнер №30
Гетеро Лабс Лімітед
Немає в наявності
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