Київ
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F11
Тельбівудин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A F
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F11
Тельбівудин
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Себіво
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №28
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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