Київ
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A C
Похідні триазолу та тетразолу
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A C
Похідні триазолу та тетразолу
J02A C01
Флуконазол
J02A C02
Ітраконазол
J02A C03
Воріконазол
J02A C04
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Фуцис®
Таблетки 150 мг блістер №1
Гледфарм
від
38,81
грн
в 939 аптеках
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Флуконазол-Тева
Капсули тверді 150 мг блістер у коробці №1
Тева Україна
від
42,01
грн
в 891 аптеці
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Ітракон®
Капсули 100 мг блістер №15
Фармак
від
408,31
грн
в 860 аптеках
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Флуконазол-Тева
Капсули тверді 100 мг блістер у коробці №10
Тева Україна
від
119,83
грн
в 838 аптеках
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Фуцис®
Таблетки 200 мг блістер №4
Гледфарм
від
156,77
грн
в 805 аптеках
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Фуцис®
Таблетки 150 мг блістер №4
Гледфарм
від
120,94
грн
в 797 аптеках
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Фуцис® ДТ
Таблетки, що диспергуються 50 мг №4
Гледфарм
від
54,38
грн
в 785 аптеках
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Ітрунгар
Капсули 100 мг блістер №15
Ананта Медікеар
від
370,33
грн
в 773 аптеках
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Дифлюкан®
Капсули 150 мг блістер у картонній упаковці №1
Пфайзер Інк.
від
371,77
грн
в 753 аптеках
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Фуцис®
Таблетки 150 мг блістер №2
Гледфарм
від
60,45
грн
в 726 аптеках
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Флуконазол-Дарниця
Капсули 150 мг №2
Дарниця ФФ
від
73,22
грн
в 706 аптеках
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Ітракон®
Капсули 100 мг блістер №6
Фармак
від
170,00
грн
в 705 аптеках
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Фуцис®
Таблетки 100 мг блістер №10
Гледфарм
від
81,19
грн
в 691 аптеці
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Флуконазол-Дарниця
Капсули 100 мг №10
Дарниця ФФ
від
95,27
грн
в 680 аптеках
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Флуконазол-Тева
Капсули тверді 50 мг блістер у коробці №10
Тева Україна
від
80,51
грн
в 673 аптеках
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Фуцис®
Таблетки 50 мг блістер №10
Гледфарм
від
49,92
грн
в 658 аптеках
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Флуконазол
Капсули 100 мг блістер №10
Астрафарм
від
88,96
грн
в 618 аптеках
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Флуконазол-Дарниця
Капсули 150 мг №3
Дарниця ФФ
від
109,00
грн
в 591 аптеці
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Флуконазол-Дарниця
Капсули 50 мг №10
Дарниця ФФ
від
63,00
грн
в 589 аптеках
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Ітрунгар
Капсули 100 мг блістер №4
Ананта Медікеар
від
111,40
грн
в 566 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
ліофіл. д/конц. д/р-ну д/інф.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. д/р-ну д/інф.
р-н д/інф.
р-н орал.
р-н інф.
сусп. орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
таблетки, що диспергуються
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200 мг
200 мг/100 мл
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Пакування
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пляшка 50 мл
пляшка 100 мл
пляшка 125 мл
пляшка 200 мл
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фл. 50 мл
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фл. 105 мл
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