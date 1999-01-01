Київ
Похідні триазолу та тетразолу
J02A C01

Флуконазол

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J02ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02AПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A CПохідні триазолу та тетразолу
J02A C01Флуконазол
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Фуцис®
Фуцис®
Таблетки 150 мг блістер №1
Гледфарм
від 38,81 грн
в 939 аптеках
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Флуконазол-Тева
Флуконазол-Тева
Капсули тверді 150 мг блістер у коробці №1
Тева Україна
від 42,01 грн
в 891 аптеці
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Флуконазол-Тева
Флуконазол-Тева
Капсули тверді 100 мг блістер у коробці №10
Тева Україна
від 119,83 грн
в 838 аптеках
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Фуцис®
Фуцис®
Таблетки 200 мг блістер №4
Гледфарм
від 156,77 грн
в 805 аптеках
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Фуцис®
Фуцис®
Таблетки 150 мг блістер №4
Гледфарм
від 120,94 грн
в 797 аптеках
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Фуцис® ДТ
Фуцис® ДТ
Таблетки, що диспергуються 50 мг №4
Гледфарм
від 54,38 грн
в 785 аптеках
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Дифлюкан®
Дифлюкан®
Капсули 150 мг блістер у картонній упаковці №1
Пфайзер Інк.
від 371,77 грн
в 753 аптеках
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Фуцис®
Фуцис®
Таблетки 150 мг блістер №2
Гледфарм
від 60,45 грн
в 726 аптеках
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Флуконазол-Дарниця
Флуконазол-Дарниця
Капсули 150 мг №2
Дарниця ФФ
від 73,22 грн
в 706 аптеках
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Фуцис®
Фуцис®
Таблетки 100 мг блістер №10
Гледфарм
від 81,19 грн
в 691 аптеці
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Флуконазол-Дарниця
Флуконазол-Дарниця
Капсули 100 мг №10
Дарниця ФФ
від 95,27 грн
в 680 аптеках
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Флуконазол-Тева
Флуконазол-Тева
Капсули тверді 50 мг блістер у коробці №10
Тева Україна
від 80,51 грн
в 673 аптеках
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Фуцис®
Фуцис®
Таблетки 50 мг блістер №10
Гледфарм
від 49,92 грн
в 658 аптеках
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Флуконазол
Флуконазол
Капсули 100 мг блістер №10
Астрафарм
від 88,96 грн
в 618 аптеках
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Флуконазол-Дарниця
Флуконазол-Дарниця
Капсули 150 мг №3
Дарниця ФФ
від 109,00 грн
в 591 аптеці
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Флуконазол-Дарниця
Флуконазол-Дарниця
Капсули 50 мг №10
Дарниця ФФ
від 63,00 грн
в 589 аптеках
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Флуконазол-Дарниця
Флуконазол-Дарниця
Капсули 150 мг №1
Дарниця ФФ
від 39,50 грн
в 505 аптеках
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Дифлюзол®
Дифлюзол®
Капсули 150 мг блістер №1
Корпорація Артеріум
від 38,79 грн
в 484 аптеках
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Флуконазол
Флуконазол
Капсули 50 мг блістер №10
Астрафарм
від 63,34 грн
в 441 аптеці
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Дифлюзол®
Дифлюзол®
Капсули 150 мг блістер №2
Корпорація Артеріум
від 78,08 грн
в 428 аптеках
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