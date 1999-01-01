Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02

ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J02ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
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Фуцис®
Фуцис®
Таблетки 150 мг блістер №1
Гледфарм
від 38,81 грн
в 939 аптеках
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Флуконазол-Тева
Флуконазол-Тева
Капсули тверді 150 мг блістер у коробці №1
Тева Україна
від 42,01 грн
в 891 аптеці
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Ітракон®
Ітракон®
Капсули 100 мг блістер №15
Фармак
від 408,31 грн
в 860 аптеках
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Флуконазол-Тева
Флуконазол-Тева
Капсули тверді 100 мг блістер у коробці №10
Тева Україна
від 119,83 грн
в 838 аптеках
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Фуцис®
Фуцис®
Таблетки 200 мг блістер №4
Гледфарм
від 156,77 грн
в 805 аптеках
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Фуцис®
Фуцис®
Таблетки 150 мг блістер №4
Гледфарм
від 120,94 грн
в 797 аптеках
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Фуцис® ДТ
Фуцис® ДТ
Таблетки, що диспергуються 50 мг №4
Гледфарм
від 54,38 грн
в 785 аптеках
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Ітрунгар
Ітрунгар
Капсули 100 мг блістер №15
Ананта Медікеар
від 370,33 грн
в 773 аптеках
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Дифлюкан®
Дифлюкан®
Капсули 150 мг блістер у картонній упаковці №1
Пфайзер Інк.
від 371,77 грн
в 753 аптеках
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Фуцис®
Фуцис®
Таблетки 150 мг блістер №2
Гледфарм
від 60,45 грн
в 726 аптеках
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Флуконазол-Дарниця
Флуконазол-Дарниця
Капсули 150 мг №2
Дарниця ФФ
від 73,22 грн
в 706 аптеках
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Ітракон®
Ітракон®
Капсули 100 мг блістер №6
Фармак
від 170,00 грн
в 705 аптеках
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Фуцис®
Фуцис®
Таблетки 100 мг блістер №10
Гледфарм
від 81,19 грн
в 691 аптеці
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Флуконазол-Дарниця
Флуконазол-Дарниця
Капсули 100 мг №10
Дарниця ФФ
від 95,27 грн
в 680 аптеках
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Флуконазол-Тева
Флуконазол-Тева
Капсули тверді 50 мг блістер у коробці №10
Тева Україна
від 80,51 грн
в 673 аптеках
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Фуцис®
Фуцис®
Таблетки 50 мг блістер №10
Гледфарм
від 49,92 грн
в 658 аптеках
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Флуконазол
Флуконазол
Капсули 100 мг блістер №10
Астрафарм
від 88,96 грн
в 618 аптеках
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Флуконазол-Дарниця
Флуконазол-Дарниця
Капсули 150 мг №3
Дарниця ФФ
від 109,00 грн
в 591 аптеці
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Флуконазол-Дарниця
Флуконазол-Дарниця
Капсули 50 мг №10
Дарниця ФФ
від 63,00 грн
в 589 аптеках
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Ітрунгар
Ітрунгар
Капсули 100 мг блістер №4
Ананта Медікеар
від 111,40 грн
в 566 аптеках
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