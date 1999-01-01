Київ
Похідні триазолу та тетразолу
J02A C03
Воріконазол
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A C
Похідні триазолу та тетразолу
J02A C03
Воріконазол
Сортування:
По популярності
Фільтр
Вориконазол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
від
7976,00
грн
в 300 аптеках
Знайти в аптеках
Вориконазол
Порошок для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
Дженофарм
від
1220,30
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Вориконазол Ромфарм
Ліофілізат для концентрату для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
Ромфарм Компані
від
2868,00
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Ворикоцид
Порошок для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
Буст Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Вориконазол-Віста АС
Порошок для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
Буст Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Вориконазол-Віста
Порошок для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Візеалот
Порошок для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Віфенд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №14
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Воритаб®-200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Кандивор
Ліофілізат для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
Aspiro Pharma Limited
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
ліофіл. д/конц. д/р-ну д/інф.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. д/р-ну д/інф.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
50 мг
200 мг
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
1
10
14
30
Виробник
Aspiro Pharma Limited
Organosyn Life Sciences
Pfizer Inc.
Zentiva
Дженофарм
Містрал Кепітал Менеджмент
ООО "БУСТ ФАРМА"
Пфайзер Інк.
Ромфарм Компані
Юрія-Фарм
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню