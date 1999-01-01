Київ
Похідні триазолу та тетразолу
J02A C03

Воріконазол

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J02ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02AПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A CПохідні триазолу та тетразолу
J02A C03Воріконазол
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Вориконазол-Віста
Вориконазол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
від 7976,00 грн
в 300 аптеках
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Вориконазол
Вориконазол
Порошок для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
Дженофарм
від 1220,30 грн
в 283 аптеках
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Вориконазол Ромфарм
Вориконазол Ромфарм
Ліофілізат для концентрату для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
Ромфарм Компані
від 2868,00 грн
в 1 аптеці
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Ворикоцид
Ворикоцид
Порошок для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
Буст Фарма
Немає в наявності
Вориконазол-Віста АС
Вориконазол-Віста АС
Порошок для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
Буст Фарма
Немає в наявності
Вориконазол-Віста
Вориконазол-Віста
Порошок для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Візеалот
Візеалот
Порошок для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Віфенд
Віфенд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №14
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
Воритаб®-200
Воритаб®-200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
Кандивор
Кандивор
Ліофілізат для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
Aspiro Pharma Limited
Немає в наявності
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