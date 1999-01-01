Київ
Похідні триазолу та тетразолу
J02A C04

Позаконазол

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J02ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02AПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A CПохідні триазолу та тетразолу
J02A C04Позаконазол
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Ноксафіл®
Ноксафіл®
Суспензія оральна 40 мг/мл флакон 105 мл №1
MSD
Немає в наявності
Полізанол
Полізанол
Суспензія оральна 40 мг/мл флакон 105 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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