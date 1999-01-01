Київ
Похідні триазолу та тетразолу
J02A C04
Позаконазол
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A C
Похідні триазолу та тетразолу
J02A C04
Позаконазол
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Ноксафіл®
Суспензія оральна 40 мг/мл флакон 105 мл №1
MSD
Немає в наявності
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Полізанол
Суспензія оральна 40 мг/мл флакон 105 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Пакування
пляшка 125 мл
фл. 105 мл
Виробник
MSD
Mistral Capital Management
Фармак
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