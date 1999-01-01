Київ
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D H

Карбапенеми

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01DІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D HКарбапенеми
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Меропенем-Віста
Меропенем-Віста
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 2905,40 грн
в 326 аптеках
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Меробоцид
Меробоцид
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон в пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від 297,10 грн
в 304 аптеках
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Меронем
Меронем
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Пфайзер Інк.
від 6733,10 грн
в 303 аптеках
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Меропенем-Дарниця
Меропенем-Дарниця
Порошок для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій 1000 мг флакон №1
Дарниця ФФ
від 469,00 грн
в 300 аптеках
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Іміпенем/Циластатин-Віста
Іміпенем/Циластатин-Віста
Порошок для приготування розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 2909,00 грн
в 297 аптеках
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Меробак
Меробак
Порошок для приготування розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 4918,90 грн
в 294 аптеках
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Іміфорс
Іміфорс
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
Ананта Медікеар
від 431,00 грн
в 293 аптеках
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Медопенем
Медопенем
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1000 мг флакон №1
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 252,00 грн
в 288 аптеках
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Інванз®
Інванз®
Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний у коробці №1
MSD
від 1883,20 грн
в 286 аптеках
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Меропенем-МБ
Меропенем-МБ
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1 г флакон №1
М.Біотек Лтд.
від 303,79 грн
в 285 аптеках
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Синерпен
Синерпен
Порошок для розчину для інфузій флакон 30 мл №1
САН
від 468,90 грн
в 284 аптеках
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Віпенем
Віпенем
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг + 500 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 3513,70 грн
в 283 аптеках
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Мерапін 1000 мг
Мерапін 1000 мг
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
AAR Pharma FZ LLC
від 431,90 грн
в 283 аптеках
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Іміаар
Іміаар
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
AAR Pharma FZ LLC
від 521,50 грн
в 283 аптеках
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Ертапенем-Віста
Ертапенем-Віста
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 1 г флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 15493,50 грн
в 283 аптеках
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Меропенем
Меропенем
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон у пачці №1
Лекхім-Харків
від 196,02 грн
в 23 аптеках інших міст
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Меропенем-Віста
Меропенем-Віста
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 2006,80 грн
в 5 аптеках інших міст
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Меропенем Ананта
Меропенем Ананта
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1000 мг флакон №1
Ананта Медікеар
від 469,47 грн
в 1 аптеці
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Іфем
Іфем
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Ананта Медікеар
від 382,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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