Київ
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D H
Карбапенеми
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D H
Карбапенеми
J01D H02
Меропенем
J01D H03
Ертапенем
J01D H04
Дорипенем
J01D H51
Іміпенем та циластатин
Сортування:
По популярності
Фільтр
Меропенем-Віста
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
2905,40
грн
в 326 аптеках
Знайти в аптеках
Меробоцид
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон в пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від
297,10
грн
в 304 аптеках
Знайти в аптеках
Меронем
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Пфайзер Інк.
від
6733,10
грн
в 303 аптеках
Знайти в аптеках
Меропенем-Дарниця
Порошок для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій 1000 мг флакон №1
Дарниця ФФ
від
469,00
грн
в 300 аптеках
Знайти в аптеках
Іміпенем/Циластатин-Віста
Порошок для приготування розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
2909,00
грн
в 297 аптеках
Знайти в аптеках
Меробак
Порошок для приготування розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
4918,90
грн
в 294 аптеках
Знайти в аптеках
Іміфорс
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
Ананта Медікеар
від
431,00
грн
в 293 аптеках
Знайти в аптеках
Медопенем
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1000 мг флакон №1
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
252,00
грн
в 288 аптеках
Знайти в аптеках
Інванз®
Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний у коробці №1
MSD
від
1883,20
грн
в 286 аптеках
Знайти в аптеках
Меропенем-МБ
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1 г флакон №1
М.Біотек Лтд.
від
303,79
грн
в 285 аптеках
Знайти в аптеках
Синерпен
Порошок для розчину для інфузій флакон 30 мл №1
САН
від
468,90
грн
в 284 аптеках
Знайти в аптеках
Віпенем
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг + 500 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
3513,70
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Мерапін 1000 мг
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
AAR Pharma FZ LLC
від
431,90
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Іміаар
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
AAR Pharma FZ LLC
від
521,50
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Ертапенем-Віста
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 1 г флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
15493,50
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Меропенем
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон у пачці №1
Лекхім-Харків
від
196,02
грн
в 23 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Меропенем-Віста
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
2006,80
грн
в 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Меропенем Ананта
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1000 мг флакон №1
Ананта Медікеар
від
469,47
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Іфем
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Ананта Медікеар
від
382,00
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
1
2
3
4
Форма випуску
ліофіл. д/п р-ну д/ін.
пор. д/конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/п р-ну д/ін.
пор. д/п р-ну д/ін. та інф.
пор. д/п р-ну д/інф.
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/п інф. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін. або інф.
пор. д/р-ну д/інф.
Показати всі
Дозування
0.5 г
1 г
125 мг
500 мг
500 мг + 500 мг
1000 мг
Показати всі
Пакування
фл.
фл. 30 мл
фл. скляний
фл. у пачці
Кількість штук в упаковці
1
10
40
50
Виробник
AAR Pharma FZ LLC
Actavis Group
Alkem Lab.
Ananta Medicare
Brooks Laboratories Ltd
Choongwae Pharma Corporation
Euro Lifecare
Exir Pharmaceutical
M-Invest Limited
MSD
Pfizer H.C.P. Corporation
SUN
Sky Pharma
Абрил Формулейшнз
Ананта Медікеар
Ананта Медікеар Лімітед
Ауробіндо Фарма
Белітрейд
Дарница
Дарниця ФФ
Ексір Фармасьютикал
Київмедпрепарат
Лекхим
Лекхім
Лекхім-Харків
М.Біотек Лтд.
Маклеодс Фармасьютикалс
Медокемі Лтд
Мілі Хелскере Лімітед
Містрал Кепітал Менеджмент
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пфайзер Інк.
САН
Такеда
Фарма Лайф
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню