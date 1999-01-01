Київ
Карбапенеми
J01D H51

Іміпенем та циластатин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01DІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D HКарбапенеми
J01D H51Іміпенем та циластатин
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Іміпенем/Циластатин-Віста
Іміпенем/Циластатин-Віста
Порошок для приготування розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 2909,00 грн
в 297 аптеках
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Іміфорс
Іміфорс
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
Ананта Медікеар
від 431,00 грн
в 293 аптеках
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Синерпен
Синерпен
Порошок для розчину для інфузій флакон 30 мл №1
САН
від 468,90 грн
в 284 аптеках
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Іміаар
Іміаар
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
AAR Pharma FZ LLC
від 521,50 грн
в 283 аптеках
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Віпенем
Віпенем
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг + 500 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 3513,70 грн
в 283 аптеках
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Іміпенем/Циластатин-Віста
Іміпенем/Циластатин-Віста
Порошок для приготування розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Іміпенем+Циластатин-Кредофарм
Іміпенем+Циластатин-Кредофарм
Порошок для приготування розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
М-Інвест Лімітед
Немає в наявності
Ластінем
Ластінем
Порошок для приготування розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
М-Інвест Лімітед
Немає в наявності
Препенем
Препенем
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №10
Дженофарм
Немає в наявності
Імібацид
Імібацид
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
Супранем
Супранем
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
Тієнам®
Тієнам®
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №10
MSD
Немає в наявності
Цилпен
Цилпен
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
Лекхім-Харків
Немає в наявності
Цилпен
Цилпен
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №10
Лекхім-Харків
Немає в наявності
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