Київ
Карбапенеми
J01D H51
Іміпенем та циластатин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D H
Карбапенеми
J01D H51
Іміпенем та циластатин
Сортування:
По популярності
Фільтр
Іміпенем/Циластатин-Віста
Порошок для приготування розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
2909,00
грн
в 297 аптеках
Знайти в аптеках
Іміфорс
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
Ананта Медікеар
від
431,00
грн
в 293 аптеках
Знайти в аптеках
Синерпен
Порошок для розчину для інфузій флакон 30 мл №1
САН
від
468,90
грн
в 284 аптеках
Знайти в аптеках
Іміаар
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
AAR Pharma FZ LLC
від
521,50
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Віпенем
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг + 500 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
3513,70
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Іміпенем/Циластатин-Віста
Порошок для приготування розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Іміпенем+Циластатин-Кредофарм
Порошок для приготування розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
М-Інвест Лімітед
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Ластінем
Порошок для приготування розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
М-Інвест Лімітед
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Препенем
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №10
Дженофарм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Імібацид
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Супранем
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Тієнам®
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №10
MSD
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Цилпен
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №1
Лекхім-Харків
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Цилпен
Порошок для розчину для інфузій 500 мг + 500 мг флакон №10
Лекхім-Харків
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
пор. д/п р-ну д/інф.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/інф.
Дозування
500 мг + 500 мг
Пакування
фл.
фл. 30 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
AAR Pharma FZ LLC
Actavis Group
Ananta Medicare
Choongwae Pharma Corporation
Exir Pharmaceutical
M-Invest Limited
MSD
SUN
Лекхим
Лекхім
Містрал Кепітал Менеджмент
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню