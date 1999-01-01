Київ
Карбапенеми
J01D H03
Ертапенем
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D H
Карбапенеми
J01D H03
Ертапенем
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Інванз®
Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний у коробці №1
MSD
від
1883,20
грн
в 286 аптеках
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Ертапенем-Віста
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 1 г флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
15493,50
грн
в 283 аптеках
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Форма випуску
ліофіл. д/п р-ну д/ін.
пор. д/конц. д/р-ну д/інф.
Пакування
фл.
фл. скляний
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
MSD
Містрал Кепітал Менеджмент
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