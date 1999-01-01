Київ
Карбапенеми
J01D H03

Ертапенем

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01DІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D HКарбапенеми
J01D H03Ертапенем
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Інванз®
Інванз®
Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій 1 г флакон скляний у коробці №1
MSD
від 1883,20 грн
в 286 аптеках
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Ертапенем-Віста
Ертапенем-Віста
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 1 г флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 15493,50 грн
в 283 аптеках
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