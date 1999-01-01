Київ
Карбапенеми
J01D H02
Меропенем
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D H
Карбапенеми
J01D H02
Меропенем
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Меропенем-Віста
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
2905,40
грн
в 326 аптеках
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Меробоцид
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон в пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від
297,10
грн
в 304 аптеках
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Меронем
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Пфайзер Інк.
від
6733,10
грн
в 303 аптеках
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Меропенем-Дарниця
Порошок для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій 1000 мг флакон №1
Дарниця ФФ
від
469,00
грн
в 300 аптеках
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Меробак
Порошок для приготування розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
4918,90
грн
в 294 аптеках
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Медопенем
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1000 мг флакон №1
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
252,00
грн
в 288 аптеках
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Меропенем-МБ
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1 г флакон №1
М.Біотек Лтд.
від
303,79
грн
в 285 аптеках
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Мерапін 1000 мг
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
AAR Pharma FZ LLC
від
431,90
грн
в 283 аптеках
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Меропенем
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон у пачці №1
Лекхім-Харків
від
196,02
грн
в 23 аптеках інших міст
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Меропенем-Віста
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
2006,80
грн
в 5 аптеках інших міст
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Меропенем Ананта
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1000 мг флакон №1
Ананта Медікеар
від
469,47
грн
в 1 аптеці
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Іфем
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Ананта Медікеар
від
382,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Європенем
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №10
Euro Lifecare
від
5042,64
грн
в 1 аптеці інших міст
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Демопенем®
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
від
446,60
грн
в 1 аптеці інших міст
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Мепенам
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Київмедпрепарат
від
350,40
грн
в 1 аптеці
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Меронем
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон №10
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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Макпенем 1000
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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Європенем
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Euro Lifecare
Немає в наявності
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Бренам 500
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон №1
Brooks Laboratories Ltd
Немає в наявності
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Дозування
0.5 г
1 г
125 мг
500 мг
1000 мг
Пакування
фл.
фл. 30 мл
фл. у пачці
Кількість штук в упаковці
1
10
40
50
Виробник
AAR Pharma FZ LLC
Alkem Lab.
Brooks Laboratories Ltd
Euro Lifecare
Pfizer H.C.P. Corporation
SUN
Sky Pharma
Абрил Формулейшнз
Ананта Медікеар
Ананта Медікеар Лімітед
Ауробіндо Фарма
Белітрейд
Дарница
Дарниця ФФ
Ексір Фармасьютикал
Київмедпрепарат
Лекхім-Харків
М.Біотек Лтд.
Маклеодс Фармасьютикалс
Медокемі Лтд
Мілі Хелскере Лімітед
Містрал Кепітал Менеджмент
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пфайзер Інк.
САН
Фарма Лайф
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