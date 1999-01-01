Київ
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D B

Цефалоспорини першої генерації

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01DІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D BЦефалоспорини першої генерації
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Цефазолін-Дарниця
Цефазолін-Дарниця
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
від 190,32 грн
в 371 аптеці
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Цефалексин
Цефалексин
Гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г для приготування 100 мл суспензії №1
Хемофарм
від 86,00 грн
в 353 аптеках
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Цефазолін-БХФЗ
Цефазолін-БХФЗ
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Борщагівський ХФЗ
від 25,80 грн
в 13 аптеках
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Цефазолін
Цефазолін
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Лекхім-Харків
від 177,12 грн
в 11 аптеках
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Цефазолін
Цефазолін
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
від 34,43 грн
в 9 аптеках інших міст
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Цефазолін-БХФЗ
Цефазолін-БХФЗ
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон з розчинником в ампулах по 10 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від 26,00 грн
в 1 аптеці
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Цефазолін 1000
Цефазолін 1000
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон блістер у пачці №1
від 39,70 грн
в 1 аптеці інших міст
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Цефазолін
Цефазолін
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Цефазолін 1000
Цефазолін 1000
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон блістер у пачці №5
Немає в наявності
Цефазолін
Цефазолін
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Цефазолін-БХФЗ
Цефазолін-БХФЗ
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон №1
Немає в наявності
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