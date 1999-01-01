Київ
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D B
Цефалоспорини першої генерації
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D B
Цефалоспорини першої генерації
J01D B01
Цефалексин
J01D B04
Цефазолін
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Цефазолін-Дарниця
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
від
190,32
грн
в 371 аптеці
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Цефалексин
Гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г для приготування 100 мл суспензії №1
Хемофарм
від
86,00
грн
в 353 аптеках
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Цефазолін-БХФЗ
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Борщагівський ХФЗ
від
25,80
грн
в 13 аптеках
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Цефазолін
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Лекхім-Харків
від
177,12
грн
в 11 аптеках
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Цефазолін
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
від
34,43
грн
в 9 аптеках інших міст
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Цефазолін-БХФЗ
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон з розчинником в ампулах по 10 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від
26,00
грн
в 1 аптеці
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Цефазолін 1000
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон блістер у пачці №1
від
39,70
грн
в 1 аптеці інших міст
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Цефазолін
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Цефазолін 1000
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон блістер у пачці №5
Немає в наявності
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Цефазолін
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Цефазолін-БХФЗ
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон №1
Немає в наявності
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Лекхім-Харків
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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