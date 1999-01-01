Київ
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D E

Цефалоспорини четвертої генерації

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01DІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D EЦефалоспорини четвертої генерації
Сортування: По популярності
Кефпім
Кефпім
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
від 302,54 грн
в 538 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Цефепім Ананта
Цефепім Ананта
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Ананта Медікеар
від 243,55 грн
в 394 аптеках
Знайти в аптеках
Цефепім
Цефепім
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
від 126,98 грн
в 378 аптеках
Знайти в аптеках
Абипим®
Абипим®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
від 295,63 грн
в 340 аптеках
Знайти в аптеках
Норфепім
Норфепім
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1500 мг флакон №1
Мілі Хелскере
від 380,19 грн
в 308 аптеках
Знайти в аптеках
Цебопім
Цебопім
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Борщагівський ХФЗ
від 127,70 грн
в 305 аптеках
Знайти в аптеках
Цефепім-Віста
Цефепім-Віста
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 2511,71 грн
в 299 аптеках
Знайти в аптеках
Квадроцеф®
Квадроцеф®
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від 173,21 грн
в 294 аптеках
Знайти в аптеках
Деніпім
Деніпім
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Ананта Медікеар Лімітед
від 274,37 грн
в 286 аптеках
Знайти в аптеках
Скайпім
Скайпім
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
від 222,00 грн
в 284 аптеках
Знайти в аптеках
Фортацеф
Фортацеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №5
Істфарм
від 1247,76 грн
в 284 аптеках
Знайти в аптеках
Фортацеф
Фортацеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Істфарм
від 279,80 грн
в 284 аптеках
Знайти в аптеках
Поліцеф
Поліцеф
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 3266,00 грн
в 284 аптеках
Знайти в аптеках
Цефепім Астра
Цефепім Астра
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Астрафарм
від 142,00 грн
в 58 аптеках
Знайти в аптеках
Роксипім
Роксипім
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) по 10 мл в ампулах №1
Уорлд Медицин
від 292,12 грн
в 23 аптеках
Знайти в аптеках
Цефепім
Цефепім
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Лекхім-Харків
від 126,50 грн
в 22 аптеках
Знайти в аптеках
Кефпім
Кефпім
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
від 342,50 грн
в 11 аптеках
Знайти в аптеках
Цефотрин
Цефотрин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Ананта Медікеар Лімітед
від 301,00 грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
Цефепім Юрія-Фарм
Цефепім Юрія-Фарм
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
від 1388,16 грн
в 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
1234
ГоловнаКошикОбране