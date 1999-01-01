Київ
Комбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамаз
J01C R02
Амоксицилін та інгібітор бета-лактамаз
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01C
БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИ
J01C R
Комбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамаз
J01C R02
Амоксицилін та інгібітор бета-лактамаз
Сортування:
По популярності
Фільтр
Аугментин (BD)
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер №14
ГлаксоСмітКляйн
від
371,70
грн
в 993 аптеках
Знайти в аптеках
Аугментин
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг + 125 мг блістер №14
ГлаксоСмітКляйн
від
242,64
грн
в 985 аптеках
Знайти в аптеках
Аугментин
Порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії №1
ГлаксоСмітКляйн
від
189,60
грн
в 935 аптеках
Знайти в аптеках
Амоксил-К 1000
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер №14
Корпорація Артеріум
від
177,54
грн
в 884 аптеках
Знайти в аптеках
Аугментин
Порошок для оральної суспензії 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії №1
ГлаксоСмітКляйн
від
251,78
грн
в 880 аптеках
Знайти в аптеках
Амоксил-К 625
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг блістер №14
Корпорація Артеріум
від
158,82
грн
в 842 аптеках
Знайти в аптеках
Аугментин ES
Порошок для оральної суспензії 600 мг/5 мл + 42,9 мг/5 мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
ГлаксоСмітКляйн
від
392,12
грн
в 788 аптеках
Знайти в аптеках
Амоксиклав® 2s
Порошок для оральної суспензії 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл флакон 70 мл №1
Sandoz
від
233,74
грн
в 772 аптеках
Знайти в аптеках
Медоклав
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг №14
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
228,38
грн
в 734 аптеках
Знайти в аптеках
Абиклав®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер у пачці №10
Абрил Формулейшнз
від
266,65
грн
в 563 аптеках
Знайти в аптеках
Амоксиклав®
Порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл флакон для приготування 100 мл суспензії №1
Sandoz
від
233,57
грн
в 544 аптеках
Знайти в аптеках
Абиклав®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг блістер у пачці №20
Абрил Формулейшнз
від
264,16
грн
в 533 аптеках
Знайти в аптеках
Амоксиклав® 2x
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг блістер №14
Sandoz
від
240,78
грн
в 502 аптеках
Знайти в аптеках
Медоклав
Порошок для оральної суспензії 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл флакон 70 мл №1
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
128,20
грн
в 351 аптеці
Знайти в аптеках
Медоклав
Порошок для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій 1000 мг + 200 мг флакон №10
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
867,63
грн
в 298 аптеках
Знайти в аптеках
Медоклав
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг №16
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
145,99
грн
в 162 аптеках
Знайти в аптеках
Амоксил-К
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1,2 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від
90,40
грн
в 127 аптеках
Знайти в аптеках
Коакт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер №15
Ауробіндо Фарма
від
221,52
грн
в 64 аптеках
Знайти в аптеках
Амоксиклав® Квіктаб
Таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер №14
Sandoz
від
272,00
грн
в 31 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
1
2
3
4
Форма випуску
гран. д/орал. сусп.
пор. д/орал. сусп.
пор. д/п р-ну д/ін. та інф.
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін. або інф.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
таблетки, що диспергуються
Показати всі
Дозування
1.2 г
125 мг + 31.25 мг
125 мг/5 мл + 31.25 мг/5 мл
200 мг/5 мл + 28.5 мг/5 мл
250 мг + 62.5 мг
250 мг/5 мл + 62.5 мг/5 мл
400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл
500 мг + 100 мг
500 мг + 125 мг
600 мг/5 мл + 42.9 мг/5 мл
875 мг + 125 мг
1000 мг + 200 мг
Показати всі
Пакування
блістер
блістер у пачці
саше
стрип
фл.
фл. 25 г
фл. 30 мл
фл. 60 мл
фл. 70 мл
фл. 100 мл
фл. 140 мл
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
5
10
14
15
16
20
21
30
60
Показати всі
Виробник
Alkem Lab.
Aringa
Astellas Pharma Europe
IPCA
KRKA d.d. Novo Mesto
Medochemie Ltd
Sandoz
Unichem Laboratories
Абрил Формулейшнз
Антібіотіче
Ауробіндо Фарма
ГлаксоСмітКляйн
Корпорація Артеріум
Медокемі Лтд
Мікро Лабс
Містрал Кепітал Менеджмент
Сандоз
Фармекс Групп
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню