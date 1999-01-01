Київ
Комбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамаз
J01C R02

Амоксицилін та інгібітор бета-лактамаз

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01CБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИ
J01C RКомбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамаз
J01C R02Амоксицилін та інгібітор бета-лактамаз
Сортування: По популярності
Аугментин (BD)
Аугментин (BD)
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер №14
ГлаксоСмітКляйн
від 371,70 грн
в 993 аптеках
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Аугментин
Аугментин
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг + 125 мг блістер №14
ГлаксоСмітКляйн
від 242,64 грн
в 985 аптеках
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Аугментин
Аугментин
Порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії №1
ГлаксоСмітКляйн
від 189,60 грн
в 935 аптеках
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Амоксил-К 1000
Амоксил-К 1000
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер №14
Корпорація Артеріум
від 177,54 грн
в 884 аптеках
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Аугментин
Аугментин
Порошок для оральної суспензії 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії №1
ГлаксоСмітКляйн
від 251,78 грн
в 880 аптеках
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Амоксил-К 625
Амоксил-К 625
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг блістер №14
Корпорація Артеріум
від 158,82 грн
в 842 аптеках
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Аугментин ES
Аугментин ES
Порошок для оральної суспензії 600 мг/5 мл + 42,9 мг/5 мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
ГлаксоСмітКляйн
від 392,12 грн
в 788 аптеках
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Амоксиклав® 2s
Амоксиклав® 2s
Порошок для оральної суспензії 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл флакон 70 мл №1
Sandoz
від 233,74 грн
в 772 аптеках
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Медоклав
Медоклав
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг №14
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 228,38 грн
в 734 аптеках
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Абиклав®
Абиклав®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер у пачці №10
Абрил Формулейшнз
від 266,65 грн
в 563 аптеках
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Амоксиклав®
Амоксиклав®
Порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл флакон для приготування 100 мл суспензії №1
Sandoz
від 233,57 грн
в 544 аптеках
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Абиклав®
Абиклав®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг блістер у пачці №20
Абрил Формулейшнз
від 264,16 грн
в 533 аптеках
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Амоксиклав® 2x
Амоксиклав® 2x
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг блістер №14
Sandoz
від 240,78 грн
в 502 аптеках
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Медоклав
Медоклав
Порошок для оральної суспензії 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл флакон 70 мл №1
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 128,20 грн
в 351 аптеці
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Медоклав
Медоклав
Порошок для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій 1000 мг + 200 мг флакон №10
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 867,63 грн
в 298 аптеках
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Медоклав
Медоклав
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг №16
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 145,99 грн
в 162 аптеках
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Амоксил-К
Амоксил-К
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1,2 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від 90,40 грн
в 127 аптеках
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Коакт
Коакт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер №15
Ауробіндо Фарма
від 221,52 грн
в 64 аптеках
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Амоксиклав® Квіктаб
Амоксиклав® Квіктаб
Таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер №14
Sandoz
від 272,00 грн
в 31 аптеці інших міст
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