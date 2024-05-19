Амоксиклав® 2x таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг блістер, №14 - Київ (100096) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 546 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Мед-сервіс
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Київ, вул. Інститутська, 16
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
D.s.
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2