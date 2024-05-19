Аугментин™ (BD) таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер, №14 - Київ (134974) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Інститутська, 16
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Фармація
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Всього: упаковка (11)
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (8), блістер (1)
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Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
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Київ, пл. Львівська, 8-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (8), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4