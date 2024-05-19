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Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 500 мг + 125 мг блістер, №20 - Київ (441810) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
212,68
Економія: -10,05 грн
202,63 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Драбів, вул. Центральна, 26
Всього: упаковка (1)
209,15
Економія: -14,75 грн
194,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Незалежності, 80
Всього: блістер (1)
193,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 1-Д
Всього: блістер (2)
193,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Всього: таблетки, що диспергуються (8)
223,69
Економія: -13,80 грн
209,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
211,81
Економія: -17,41 грн
194,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Заводське, вул. Європейська, 22
Всього: блістер (2)
201,86 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
212,00
Економія: -6,36 грн
205,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Градизьк, вул. Київська, 47
Всього: блістер (2)
174,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Суворова, 2-А
Всього: блістер (5)
192,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Свеса, вул. Софіївська, 4
Всього: блістер (5)
193,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
Всього: упаковка (1)
206,01
Економія: -7,58 грн
198,43 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Теофіполь, пл. Кооперативна, 6
Всього: таблетки, що диспергуються (8)
248,99
Економія: -52,57 грн
196,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
Всього: блістер (2)
192,24 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: таблетки, що диспергуються (10)
216,60 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Підволочиськ, вул. Галицького, 112-А
Всього: блістер (3)
193,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. 30 Років Перемоги, 2/5
Всього: блістер (1)
193,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 92
Всього: упаковка (1)
193,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
Всього: блістер (1)
193,24 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козова, вул. Зелена, 19
Всього: таблетки, що диспергуються (10)
187,98
Економія: -0,41 грн
187,57 грн