Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 500 мг + 125 мг блістер, №20 - Київ (441810) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Драбів, вул. Центральна, 26
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Незалежності, 80
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 1-Д
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються (8)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Аптека копійка
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Всього: таблетки, що диспергуються (4)
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Кам'янка, вул. Захисників України, 43
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Всього: блістер (2)
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Заводське, вул. Європейська, 22
Авк фарм
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
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Всього: блістер (2)
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Градизьк, вул. Київська, 47
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Всього: блістер (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Суворова, 2-А
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Всього: блістер (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Свеса, вул. Софіївська, 4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
Аптека
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Всього: таблетки, що диспергуються (8)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Теофіполь, пл. Кооперативна, 6
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
Аптека
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Всього: таблетки, що диспергуються (10)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Аптека твоєї родини
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Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Підволочиськ, вул. Галицького, 112-А
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Всього: блістер (1)
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Кам'янець-Подільський, вул. 30 Років Перемоги, 2/5
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Всього: упаковка (1)
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Красноград, вул. Полтавська, 92
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
Здорова родина
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Всього: таблетки, що диспергуються (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Козова, вул. Зелена, 19