Аугментин™ порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії, №1 - Київ (79708) Лікарський препарат - ціни
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Ромни, бульв. Шевченка, 7/3
Бажаємо здоров'я
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