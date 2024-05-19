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Аугментин™ порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії, №1 - Київ (79708) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
209,63 грн
В інших містах:
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Київська, 5-А
Всього: упаковка (1)
189,02 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (3)
193,27
Економія: -1,84 грн
191,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 24
Всього: упаковка (1)
196,84 грн
Будьте здорові
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сквира, пл. Героїв Небесної Сотні, 17
Всього: упаковка (3)
215,70
Економія: -18,90 грн
196,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
Всього: упаковка (1)
196,32
Економія: -12,59 грн
183,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
П'ятигори, вул. Сікорського, 2
Всього: упаковка (2)
198,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лисянка, пл. Миру, 8-А
Всього: упаковка (1)
209,44
Економія: -39,60 грн
169,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Пирятин, пл. Незалежності, 2-В
Всього: упаковка (1)
209,45
Економія: -39,61 грн
169,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
Всього: упаковка (1)
195,99
Економія: -26,15 грн
169,84 грн
Економія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Романів, вул. Лялевича Сергія, 3-А
Всього: упаковка (4)
197,70
Економія: -0,90 грн
196,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лохвиця, вул. Героїв України, 26/1
Всього: упаковка (1)
208,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лохвиця, вул. Сенчанська, 1
Всього: упаковка (3)
209,44
Економія: -39,60 грн
169,84 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Конотоп, вул. Вирівська, 27
Всього: упаковка (1)
189,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Хорол, вул. Полонського Михайла, 34-А
Всього: упаковка (1)
207,78
Економія: -37,94 грн
169,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ромни, бульв. Європейський, 21/3
Всього: упаковка (1)
197,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ромни, бульв. Шевченка, 7/3
Всього: упаковка (1)
193,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Ромни, вул. Коржівська, 95/37
Всього: упаковка (1)
185,10 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ромни, вул. Коржівська, 95/56
Всього: упаковка (1)
197,87
Економія: -16,31 грн
181,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ромни, бульв. Шевченка, 8
Всього: упаковка (1)
179,74
Економія: -9,90 грн
169,84 грн