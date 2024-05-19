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Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №14 - Київ (438652) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: блістер (2)
355,60
Економія: -47,90 грн
307,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: блістер (1)
307,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: блістер (1)
351,90
Економія: -44,20 грн
307,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: блістер (5)
355,60
Економія: -47,90 грн
307,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: блістер (6)
355,60
Економія: -47,90 грн
307,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: блістер (2)
286,54 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Всього: блістер (4)
358,10
Економія: -50,40 грн
307,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: блістер (1)
326,40
Економія: -18,70 грн
307,70 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
358,18
Економія: -41,78 грн
316,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
Всього: блістер (4)
355,60
Економія: -47,90 грн
307,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Оленівська, 34
Всього: блістер (3)
325,90 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
351,25
Економія: -32,20 грн
319,05 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 115
Всього: блістер (1)
328,60
Економія: -20,90 грн
307,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: блістер (4)
355,60
Економія: -47,90 грн
307,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Білоруська, 30
Всього: блістер (2)
358,10
Економія: -50,40 грн
307,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: блістер (4)
298,49 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 165-А
Всього: блістер (6)
355,60
Економія: -47,90 грн
307,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: блістер (1)
316,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: блістер (2)
328,30
Економія: -2,40 грн
325,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
377,87
Економія: -66,22 грн
311,65 грн