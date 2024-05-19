Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №14 - Київ (438652) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 72 аптеках
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Всього: блістер (2)
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, пл. Бесарабська, 7
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Київ, пл. Львівська, 8-Б
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Всього: блістер (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
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Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
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Всього: блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Фармація
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
1 соціальна аптека
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Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Оленівська, 34
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 115
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Білоруська, 30
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 165-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
1 соціальна аптека
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196