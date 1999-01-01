Київ
БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИ
J01C E
Пеніциліни, чутливі до дії бета-лактамаз
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01C
БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИ
J01C E
Пеніциліни, чутливі до дії бета-лактамаз
J01C E01
Бензилпеніцилін
J01C E08
Бензатин бензилпеніцилін
J01C E30
Комбінації
Сортування:
По популярності
Фільтр
Біцилін®-5
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 1500000 од флакон №1
Корпорація Артеріум
від
142,00
грн
в 868 аптеках
Знайти в аптеках
Біцилін®-3
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 од флакон №1
Корпорація Артеріум
від
92,50
грн
в 683 аптеках
Знайти в аптеках
Бензилпеніцилін
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000000 од флакон №1
Корпорація Артеріум
від
8,39
грн
в 658 аптеках
Знайти в аптеках
Бензилпеніцилін
Порошок для розчину для ін'єкцій 500000 од флакон №1
Корпорація Артеріум
від
7,25
грн
в 123 аптеках
Знайти в аптеках
Пеніцилін G натрієва сіль Сандоз®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000000 мо флакон №100
Сандоз
від
4122,00
грн
в 30 аптеках
Знайти в аптеках
Форма випуску
пор. д/п сусп. д/ін.
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
Дозування
500000 ОД
600000 ОД
1000000 МО
1000000 ОД
1500000 ОД
2400000 МО
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
50
100
Виробник
Sandoz
Корпорация Артериум
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню