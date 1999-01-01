Київ
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03F

КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ГЕСТАГЕНИ ТА ЕСТРОГЕНИ

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03FКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ГЕСТАГЕНИ ТА ЕСТРОГЕНИ
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Фемостон®
Фемостон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою комбі-упаковка 2 мг+2 мг/10 мг №28
Абботт Хелскеа Продактс
від 623,98 грн
в 877 аптеках
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Фемостон® Конті
Фемостон® Конті
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 1 мг/5 мг №28
Абботт Хелскеа Продактс
від 629,08 грн
в 862 аптеках
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Фемостон®
Фемостон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою комбі-упаковка 1 мг+1 мг/10 мг №28
Абботт Хелскеа Продактс
від 638,02 грн
в 818 аптеках
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Фемостон® Конті Міні
Фемостон® Конті Міні
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 2,5 мг/0,5 мг №28
Абботт Хелскеа Продактс
від 624,80 грн
в 785 аптеках
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Фемостон®
Фемостон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою комбі-упаковка 1 мг+1 мг/10 мг №56
Абботт Хелскеа Продактс
від 1147,66 грн
в 748 аптеках
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Анжелік
Анжелік
Таблетки, вкриті оболонкою №28
Байєр
від 489,70 грн
в 747 аптеках
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Клімонорм
Клімонорм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг + 0,15 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
від 635,58 грн
в 426 аптеках
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Клімодієн
Клімодієн
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр Фарма
Немає в наявності
Клімодієн
Клімодієн
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр Фарма
Немає в наявності
Клімодієн
Клімодієн
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Байєр Фарма
Немає в наявності
Фемостон®
Фемостон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою комбі-упаковка 2 мг+2 мг/10 мг №56
Абботт Хелскеа Продактс
Немає в наявності
Клімедикс
Клімедикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг + 2 мг блістер №84
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Клімедикс
Клімедикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг + 2 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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