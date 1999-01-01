Київ
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03G

ГОНАДОТРОПІНИ ТА ІНШІ СТИМУЛЯТОРИ ОВУЛЯЦІЇ

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03GГОНАДОТРОПІНИ ТА ІНШІ СТИМУЛЯТОРИ ОВУЛЯЦІЇ
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Клостилбегіт®
Клостилбегіт®
Таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
від 1319,41 грн
в 375 аптеках
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Пурегон®
Пурегон®
Розчин для ін'єкцій 300 мо/0,36 мл картридж 0.42 мл у комплекті з іглами №1
Organon Central East Gmbh
від 3083,00 грн
в 6 аптеках
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Пурегон®
Пурегон®
Розчин для ін'єкцій 600 мо/0,72 мл картридж 0.78 мл у комплекті з іглами №1
Organon Central East Gmbh
від 6006,72 грн
в 3 аптеках
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Елонва
Елонва
Розчин для ін'єкцій 150 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Organon Central East Gmbh
від 15810,55 грн
в 2 аптеках
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Менопур
Менопур
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №10
Феррінг Інтернешнл Сентер
від 8304,20 грн
в 2 аптеках
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Хумог-75 B.O.
Хумог-75 B.O.
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
від 440,45 грн
в 1 аптеці інших міст
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Фоліграф®
Фоліграф®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розчинником в ампулах по 0,5 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
від 437,49 грн
в 1 аптеці інших міст
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Бравель
Бравель
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 75 мо флакон в комплекті з розчинником (nacl 0,9%) в амп. 1 мл №5
Ферринг
Немає в наявності
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 300 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.5 мл №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 300 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.5 мл №5
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 300 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.5 мл №10
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 450 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.75 мл №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 450 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.75 мл №5
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 450 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.75 мл №10
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Бемфола
Бемфола
Розчин для ін'єкцій 75 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.125 мл №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Бравель
Бравель
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 75 мо флакон в комплекті з розчинником (nacl 0,9%) в амп. 1 мл №5
Ферринг
Немає в наявності
Бравель
Бравель
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 75 мо флакон в комплекті з розчинником (nacl 0,9%) в амп. 1 мл №10
Ферринг
Немає в наявності
Бравель
Бравель
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 75 мо флакон в комплекті з розчинником (nacl 0,9%) в амп. 1 мл №10
Ферринг
Немає в наявності
Гонал-Ф®
Гонал-Ф®
Порошок для розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розч. у шприці по 1 мл, + голка д/п р-ну + д/введ. р-ну №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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