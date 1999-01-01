Київ
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03G
ГОНАДОТРОПІНИ ТА ІНШІ СТИМУЛЯТОРИ ОВУЛЯЦІЇ
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03G
ГОНАДОТРОПІНИ ТА ІНШІ СТИМУЛЯТОРИ ОВУЛЯЦІЇ
G03G A
Гонадотропні гормони
G03G B
Синтетичні стимулятори овуляції
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Клостилбегіт®
Таблетки 50 мг флакон №10
Егіс
від
1319,41
грн
в 375 аптеках
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Пурегон®
Розчин для ін'єкцій 300 мо/0,36 мл картридж 0.42 мл у комплекті з іглами №1
Organon Central East Gmbh
від
3083,00
грн
в 6 аптеках
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Пурегон®
Розчин для ін'єкцій 600 мо/0,72 мл картридж 0.78 мл у комплекті з іглами №1
Organon Central East Gmbh
від
6006,72
грн
в 3 аптеках
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Елонва
Розчин для ін'єкцій 150 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Organon Central East Gmbh
від
15810,55
грн
в 2 аптеках
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Менопур
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №10
Феррінг Інтернешнл Сентер
від
8304,20
грн
в 2 аптеках
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Хумог-75 B.O.
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
від
440,45
грн
в 1 аптеці інших міст
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Фоліграф®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розчинником в ампулах по 0,5 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
від
437,49
грн
в 1 аптеці інших міст
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Бравель
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 75 мо флакон в комплекті з розчинником (nacl 0,9%) в амп. 1 мл №5
Ферринг
Немає в наявності
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 300 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.5 мл №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 300 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.5 мл №5
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 300 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.5 мл №10
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 450 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.75 мл №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 450 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.75 мл №5
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 450 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.75 мл №10
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Бемфола
Розчин для ін'єкцій 75 мо картридж, вміщений в ручку для введення 0.125 мл №1
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Бравель
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 75 мо флакон в комплекті з розчинником (nacl 0,9%) в амп. 1 мл №5
Ферринг
Немає в наявності
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Бравель
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 75 мо флакон в комплекті з розчинником (nacl 0,9%) в амп. 1 мл №10
Ферринг
Немає в наявності
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Бравель
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 75 мо флакон в комплекті з розчинником (nacl 0,9%) в амп. 1 мл №10
Ферринг
Немає в наявності
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Гонал-Ф®
Порошок для розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розч. у шприці по 1 мл, + голка д/п р-ну + д/введ. р-ну №1
Арес Трейдінг
Немає в наявності
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1
2
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4
Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. та розч. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
табл.
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Дозування
12 мкг/0,36 мл
36 мкг/1,08 мл
50 мг
72 мкг/2,16 мл
75 МО
150 МО
150 МО + 75 МО
150 мкг/0,5 мл
225 МО
300 МО
300 МО/0,36 мл
450 МО
600 МО
600 МО/0,72 мл
900 МО
1200 МО
1500 МО
5000 МО
6500 МО
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Пакування
амп.
картридж 0.42 мл
картридж 0.78 мл
картридж 3 мл
картридж, вміщ. в ручку д/введ 0.5 мл
картридж, вміщ. в ручку д/введ 0.25 мл
картридж, вміщ. в ручку д/введ 0.75 мл
картридж, вміщ. в ручку д/введ 0.125 мл
картридж, вміщ. в ручку д/введ 0.375 мл
картридж, вміщ. в ручку д/введ 1.5 мл
фл.
шприц 0.5 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Ares Trading
Bharat Serums & Vaccines
Egis
Ferring International Center
IBSA
Organon Central East Gmbh
ІБСА
Арес Трейдінг
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Гедеон Ріхтер
Мерк Сероно Інтернешнл
Ферринг
Феррінг Інтернешнл Сентер
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