Що таке гестагени

Гестагени — група гормонів (прогестинів), які сприяють виношуванню вагітності. Їх призначають при аменореї та аномальних маткових кровотечах. Гестагени також ефективні при ендометріозі, що діагностують у 10% жінок репродуктивного віку (Murji A. et al., 2020).

Гестагени мають протизапальну та імуномодулювальну дію. У більшості жінок з попередньо діагностованими передчасними пологами відзначають підвищення запальних маркерів у плазмі крові (фактор некрозу пухлини альфа, інтерлейкін-6 та матриксна металопротеїназа-8). Гестагени сприяють виношуванню вагітності шляхом пригнічення Th2- та Th27-залежних реакцій та запалення, підвищення активності регуляторних Т-клітин (Treg), а також ремісії аутоімунних захворювань (ревматоїдний артрит та розсіяний склероз) у вагітних (Abraham Tsur et al., 2015).

Механізм дії

Гестагени зменшують вираженість гіперпластичних змін ендометрію, кількість рецепторів естрогенів у гормонозалежних структурах, що знижує їх чутливість до дії естрогену. Гестагени сприяють циклічній секреторній трансформації проліферативного ендометрію.

Класифікація гестагенів

Відповідно до АТС-класифікації до гестагенів відносять:

похідні прагнену: прогестерон;

похідні прегнадієну: дієногест;

похідні естрену: норетистерон, лінестренол (Державний реєстр лікарських засобів України).

Показання для прийому гестагенів

Прогестерон показаний при:

первинній та вторинній аменореї;

безплідді;

альгоменореї на тлі гіпогеніталізму;

загрозі викидня і маткових кровотечах на ранніх термінах вагітності (у жінок з невиношуванням вагітності в анамнезі, у яких на ранніх термінах вагітності спостерігається кровотеча, ефективний вагінальний мікронізований прогестерон у дозі 400 мг 2 рази на добу) (Coomarasamy A. et al., 2020);

передчасних пологах (Sykes L. et al., 2018);

поліменореї;

міжменструальних кровотечах, а також з метою зменшення рясних менструальних кровотеч у жінок репродуктивного віку або в період перименопаузи та при гіперпластичних процесах в ендометрії, раку ендометрію (Jewson M. et al., 2020);

раці молочної залози, мастодинії;

доброякісній мастопатії та на фоні прогестеронової недостатності (Pickar J.H. et al., 2018);

ендометріозі.

Дієногест сприяє збереженню фертильності, дає можливість уникнути або відтермінувати хірургічне втручання з приводу ендометріозу та зменшити кількість нерегулярних маткових кровотеч (Murji A. et al., 2020). У пацієнтів, які приймають дієногест у період після операції з приводу ендометріозу, спостерігається нижчий ризик післяопераційного рецидиву захворювання (Zakhari A. et al., 2020).

Норетистерон показаний при:

передменструальному синдромі;

мастодинії (відчуття набряклості, нагрубання та болючості у молочній залозі, підвищена чутливість під час дотику);

первинній та вторинній аменореї;

порушенні менструального циклу, що супроводжується скороченням секреторної фази;

дисфункціональних маткових кровотечах;

кістозно-залозистій гіперплазії ендометрію, аденоміомі матки та ендометріозі (Huvinen E. et al., 2021);

дисфункціональних порушеннях та кровотечах у період менопаузи;

нерегулярному менструальному циклі.

Також норетистерон призначають для запобігання та припинення лактації.

Лінестренол призначають при:

поліменореї (інтервал між менструаціями менше 21 дня);

менорагії (кількість крові, що виділяється, в дні менструації, перевищує норму — більше 80 мл/ добу) або метрорагії (кров'янисті виділення зі статевих шляхів у проміжках між менструаціями, що не мають жодної циклічності);

первинній або вторинній аменореї, олігоменореї;

передменструальному синдромі;

ендометріозі;

доброякісних новоутвореннях молочних залоз;

пригніченні менструації, овуляції та болю під час овуляції;

дисменореї (біль у надлобковій ділянці, яка може супроводжувати менструацію або передувати їй за 1–3 дні. Пік болю — через 24 год від початку менструації, минає через 2–3 дні);

затримці менструації;

простій гіперплазії ендометрію без атипії у пременопаузальний період, особливо у віці від 45 років (Tasci Y. et al., 2014).

Лінестренол також показаний у складі комбінованої терапії з естрогенами в пери- та постменопаузальний період з метою запобігання гіперплазії ендометрію.

Побічні ефекти

При прийомі гестагенів можливий розвиток побічних ефектів у вигляді:

тахікардії, підвищення систолічного артеріального тиску, тромбоемболії;

запаморочення, сонливості чи безсоння, головного болю, депресії;

набухання, підвищеної чутливості молочних залоз;

печіння, сухості, генітального свербежу, змін вагінальних виділень, кровотечі, вагінального мікозу, передменструального синдрому, порушення менструального циклу, ациклічних кров'янистих виділень, аменореї або олігоменореї, гірсутизму, зниження лібідо, спазмів матки;

здуття та болю в животі, нудоти, блювання, запорів, діареї, метеоризму;

задишки;

порушення функцій печінки та зміни функціональних проб печінки, розвитку холестатичної жовтяниці;

зміни апетиту, збільшення чи зменшення маси тіла, набряків кінцівок;

алергічних проявів на шкірі, мультиформної еритеми, свербежу, кропив'янки, висипу на шкірі, хлоазми, алопеції або гірсутизму, акне (Bosanac S.S. et al., 2018);

підвищеної стомлюваності, слабкості, пропасниці, реакцій гіперчутливості, можливих анафілактичних реакцій.

Надмірна кількість прогестерону може призвести до вірилізації плода жіночої статі (Компендіум).

Протипоказання

Гестагени протипоказані: