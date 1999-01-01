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ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03D

ГЕСТАГЕНИ

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03DГЕСТАГЕНИ
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Утрожестан®
Капсули 200 мг блістер №14
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від 603,16 грн
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Дуфастон®
Дуфастон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Абботт Хелскеа Продактс
від 538,05 грн
в 870 аптеках
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Утрожестан®
Утрожестан®
Капсули 100 мг блістер №30
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від 633,50 грн
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Норколут®
Норколут®
Таблетки 5 мг блістер №20
Гедеон Ріхтер
від 238,00 грн
в 766 аптеках
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Візан
Візан
Таблетки 2 мг №28
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в 744 аптеках
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Інжеста
Інжеста
Капсули м'які 200 мг блістер №20
Фармак
від 594,07 грн
в 713 аптеках
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Примолют-Нор
Примолют-Нор
Таблетки 5 мг блістер №30
Байєр
від 215,39 грн
в 709 аптеках
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Прожестожель®
Прожестожель®
Гель 10 мг/г туба 80 г зі шпателем-дозатором №1
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від 271,55 грн
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Прогестерон
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Розчин олійний для ін'єкцій 2,5 % ампула 1 мл блістер у пачці №10
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Прогинорм Ово
Прогинорм Ово
Капсули м'які 200 мг блістер №30
Фармліга
від 997,12 грн
в 588 аптеках
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Прогинорм Геста
Прогинорм Геста
Капсули м'які 200 мг блістер №30
Фармліга
від 1082,80 грн
в 542 аптеках
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Дієногест Зентіва
Дієногест Зентіва
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №28
Зентіва
від 528,44 грн
в 536 аптеках
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Інжеста
Інжеста
Капсули м'які 100 мг блістер №30
Фармак
від 357,27 грн
в 525 аптеках
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Прогинорм Ово
Прогинорм Ово
Капсули м'які 100 мг блістер №30
Фармліга
від 514,62 грн
в 512 аптеках
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Мітрен
Мітрен
Таблетки 2 мг блістер №28
Фармліга
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в 504 аптеках
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Маріта
Маріта
Таблетки 2 мг блістер №28
Фармак
від 478,63 грн
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Лютеіна
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Таблетки вагінальні 200 мг блістер без аплікатору №30
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від 746,30 грн
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Інжеста
Інжеста
Розчин для ін'єкцій в етилолеаті 2,5 % ампула 1 мл в пачці №5
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Оргаметрил®
Таблетки 5 мг блістер №30
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Що таке гестагени

Гестагени — група гормонів (прогестинів), які сприяють виношуванню вагітності. Їх призначають при аменореї та аномальних маткових кровотечах. Гестагени також ефективні при ендометріозі, що діагностують у 10% жінок репродуктивного віку (Murji A. et al., 2020).

Гестагени мають протизапальну та імуномодулювальну дію. У більшості жінок з попередньо діагностованими передчасними пологами відзначають підвищення запальних маркерів у плазмі крові (фактор некрозу пухлини альфа, інтерлейкін-6 та матриксна металопротеїназа-8). Гестагени сприяють виношуванню вагітності шляхом пригнічення Th2- та Th27-залежних реакцій та запалення, підвищення активності регуляторних Т-клітин (Treg), а також ремісії аутоімунних захворювань (ревматоїдний артрит та розсіяний склероз) у вагітних (Abraham Tsur et al., 2015).

Механізм дії

Гестагени зменшують вираженість гіперпластичних змін ендометрію, кількість рецепторів естрогенів у гормонозалежних структурах, що знижує їх чутливість до дії естрогену. Гестагени сприяють циклічній секреторній трансформації проліферативного ендометрію.

Класифікація гестагенів

Відповідно до АТС-класифікації до гестагенів відносять:

  • похідні прагнену: прогестерон;
  • похідні прегнадієну: дієногест;
  • похідні естрену: норетистерон, лінестренол (Державний реєстр лікарських засобів України).

Показання для прийому гестагенів

Прогестерон показаний при:

  • первинній та вторинній аменореї;
  • безплідді;
  • альгоменореї на тлі гіпогеніталізму;
  • загрозі викидня і маткових кровотечах на ранніх термінах вагітності (у жінок з невиношуванням вагітності в анамнезі, у яких на ранніх термінах вагітності спостерігається кровотеча, ефективний вагінальний мікронізований прогестерон у дозі 400 мг 2 рази на добу) (Coomarasamy A. et al., 2020);
  • передчасних пологах (Sykes L. et al., 2018);
  • поліменореї;
  • міжменструальних кровотечах, а також з метою зменшення рясних менструальних кровотеч у жінок репродуктивного віку або в період перименопаузи та при гіперпластичних процесах в ендометрії, раку ендометрію (Jewson M. et al., 2020);
  • раці молочної залози, мастодинії;
  • доброякісній мастопатії та на фоні прогестеронової недостатності (Pickar J.H. et al., 2018);
  • ендометріозі.

Дієногест сприяє збереженню фертильності, дає можливість уникнути або відтермінувати хірургічне втручання з приводу ендометріозу та зменшити кількість нерегулярних маткових кровотеч (Murji A. et al., 2020). У пацієнтів, які приймають дієногест у період після операції з приводу ендометріозу, спостерігається нижчий ризик післяопераційного рецидиву захворювання (Zakhari A. et al., 2020).

Норетистерон показаний при:

  • передменструальному синдромі;
  • мастодинії (відчуття набряклості, нагрубання та болючості у молочній залозі, підвищена чутливість під час дотику);
  • первинній та вторинній аменореї;
  • порушенні менструального циклу, що супроводжується скороченням секреторної фази;
  • дисфункціональних маткових кровотечах;
  • кістозно-залозистій гіперплазії ендометрію, аденоміомі матки та ендометріозі (Huvinen E. et al., 2021);
  • дисфункціональних порушеннях та кровотечах у період менопаузи;
  • нерегулярному менструальному циклі.

Також норетистерон призначають для запобігання та припинення лактації.

Лінестренол призначають при:

  • поліменореї (інтервал між менструаціями менше 21 дня);
  • менорагії (кількість крові, що виділяється, в дні менструації, перевищує норму — більше 80 мл/ добу) або метрорагії (кров'янисті виділення зі статевих шляхів у проміжках між менструаціями, що не мають жодної циклічності);
  • первинній або вторинній аменореї, олігоменореї;
  • передменструальному синдромі;
  • ендометріозі;
  • доброякісних новоутвореннях молочних залоз;
  • пригніченні менструації, овуляції та болю під час овуляції;
  • дисменореї (біль у надлобковій ділянці, яка може супроводжувати менструацію або передувати їй за 1–3 дні. Пік болю — через 24 год від початку менструації, минає через 2–3 дні);
  • затримці менструації;
  • простій гіперплазії ендометрію без атипії у пременопаузальний період, особливо у віці від 45 років (Tasci Y. et al., 2014).

Лінестренол також показаний у складі комбінованої терапії з естрогенами в пери-  та постменопаузальний період з метою запобігання гіперплазії ендометрію.

Побічні ефекти

При прийомі гестагенів можливий розвиток побічних ефектів у вигляді:

  • тахікардії, підвищення систолічного артеріального тиску, тромбоемболії;
  • запаморочення, сонливості чи безсоння, головного болю, депресії;
  • набухання, підвищеної чутливості молочних залоз;
  • печіння, сухості, генітального свербежу, змін вагінальних виділень, кровотечі, вагінального мікозу, передменструального синдрому, порушення менструального циклу, ациклічних кров'янистих виділень, аменореї або олігоменореї, гірсутизму, зниження лібідо, спазмів матки;
  • здуття та болю в животі, нудоти, блювання, запорів, діареї, метеоризму;
  • задишки;
  • порушення функцій печінки та зміни функціональних проб печінки, розвитку холестатичної жовтяниці;
  • зміни апетиту, збільшення чи зменшення маси тіла, набряків кінцівок;
  • алергічних проявів на шкірі, мультиформної еритеми, свербежу, кропив'янки, висипу на шкірі, хлоазми, алопеції або гірсутизму, акне (Bosanac S.S. et al., 2018);
  • підвищеної стомлюваності, слабкості, пропасниці, реакцій гіперчутливості, можливих анафілактичних реакцій.

Надмірна кількість прогестерону може призвести до вірилізації плода жіночої статі (Компендіум).

Протипоказання

Гестагени протипоказані:

  • при  підвищеній чутливості до діючої речовини або компонентів препарату;
  • прогестерон, дієногест, норетистерон — при злоякісних новоутвореннях молочної залози та репродуктивних органів;
  • прогестерон, дієногест — при загостренні тромбофлебіту та епізодах тромбоемболії;
  • прогестерон — при захворюванні печінки та печінкової недостатності, розладах нервової системи з депресією, у І та ІІІ триместр вагітності, період годування грудьми;
  • дієногест — при гіперплазії ендометрію, ідіопатичній венозній тромбоемболії в анамнезі, стенокардії, інфаркті міокарда, гострих захворюваннях печінки, порфірії, порушенні мозкового кровообігу, у період вагітності та годування грудьми;
  • прогестерон, дієногест, лінестренол — при вагінальній кровотечі невизначеної етіології;
  • норетистерон — за наявності в анамнезі герпесу вагітних, тромбоемболії, у період статевого дозрівання;
  • лінестренол, норетистерон — при холестатичній жовтяниці, гепатиті, гепатоцелюлярному раку, синдромах Ротора (спадковому пігментному гепатозі) та Дабіна — Джонсона (ензимопатичній жовтяниці), у період вагітності;
  • лінестренол — при герпетичній інфекції, жовтяниці вагітних, отосклерозі, порфірії, венозній тромбоемболії, прогестагензалежних злоякісних новоутвореннях.
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