Що таке гестагени
Гестагени — група гормонів (прогестинів), які сприяють виношуванню вагітності. Їх призначають при аменореї та аномальних маткових кровотечах. Гестагени також ефективні при ендометріозі, що діагностують у 10% жінок репродуктивного віку (Murji A. et al., 2020).
Гестагени мають протизапальну та імуномодулювальну дію. У більшості жінок з попередньо діагностованими передчасними пологами відзначають підвищення запальних маркерів у плазмі крові (фактор некрозу пухлини альфа, інтерлейкін-6 та матриксна металопротеїназа-8). Гестагени сприяють виношуванню вагітності шляхом пригнічення Th2- та Th27-залежних реакцій та запалення, підвищення активності регуляторних Т-клітин (Treg), а також ремісії аутоімунних захворювань (ревматоїдний артрит та розсіяний склероз) у вагітних (Abraham Tsur et al., 2015).
Механізм дії
Гестагени зменшують вираженість гіперпластичних змін ендометрію, кількість рецепторів естрогенів у гормонозалежних структурах, що знижує їх чутливість до дії естрогену. Гестагени сприяють циклічній секреторній трансформації проліферативного ендометрію.
Класифікація гестагенів
Відповідно до АТС-класифікації до гестагенів відносять:
- похідні прагнену: прогестерон;
- похідні прегнадієну: дієногест;
- похідні естрену: норетистерон, лінестренол (Державний реєстр лікарських засобів України).
Показання для прийому гестагенів
Прогестерон показаний при:
- первинній та вторинній аменореї;
- безплідді;
- альгоменореї на тлі гіпогеніталізму;
- загрозі викидня і маткових кровотечах на ранніх термінах вагітності (у жінок з невиношуванням вагітності в анамнезі, у яких на ранніх термінах вагітності спостерігається кровотеча, ефективний вагінальний мікронізований прогестерон у дозі 400 мг 2 рази на добу) (Coomarasamy A. et al., 2020);
- передчасних пологах (Sykes L. et al., 2018);
- поліменореї;
- міжменструальних кровотечах, а також з метою зменшення рясних менструальних кровотеч у жінок репродуктивного віку або в період перименопаузи та при гіперпластичних процесах в ендометрії, раку ендометрію (Jewson M. et al., 2020);
- раці молочної залози, мастодинії;
- доброякісній мастопатії та на фоні прогестеронової недостатності (Pickar J.H. et al., 2018);
- ендометріозі.
Дієногест сприяє збереженню фертильності, дає можливість уникнути або відтермінувати хірургічне втручання з приводу ендометріозу та зменшити кількість нерегулярних маткових кровотеч (Murji A. et al., 2020). У пацієнтів, які приймають дієногест у період після операції з приводу ендометріозу, спостерігається нижчий ризик післяопераційного рецидиву захворювання (Zakhari A. et al., 2020).
Норетистерон показаний при:
- передменструальному синдромі;
- мастодинії (відчуття набряклості, нагрубання та болючості у молочній залозі, підвищена чутливість під час дотику);
- первинній та вторинній аменореї;
- порушенні менструального циклу, що супроводжується скороченням секреторної фази;
- дисфункціональних маткових кровотечах;
- кістозно-залозистій гіперплазії ендометрію, аденоміомі матки та ендометріозі (Huvinen E. et al., 2021);
- дисфункціональних порушеннях та кровотечах у період менопаузи;
- нерегулярному менструальному циклі.
Також норетистерон призначають для запобігання та припинення лактації.
Лінестренол призначають при:
- поліменореї (інтервал між менструаціями менше 21 дня);
- менорагії (кількість крові, що виділяється, в дні менструації, перевищує норму — більше 80 мл/ добу) або метрорагії (кров'янисті виділення зі статевих шляхів у проміжках між менструаціями, що не мають жодної циклічності);
- первинній або вторинній аменореї, олігоменореї;
- передменструальному синдромі;
- ендометріозі;
- доброякісних новоутвореннях молочних залоз;
- пригніченні менструації, овуляції та болю під час овуляції;
- дисменореї (біль у надлобковій ділянці, яка може супроводжувати менструацію або передувати їй за 1–3 дні. Пік болю — через 24 год від початку менструації, минає через 2–3 дні);
- затримці менструації;
- простій гіперплазії ендометрію без атипії у пременопаузальний період, особливо у віці від 45 років (Tasci Y. et al., 2014).
Лінестренол також показаний у складі комбінованої терапії з естрогенами в пери- та постменопаузальний період з метою запобігання гіперплазії ендометрію.
Побічні ефекти
При прийомі гестагенів можливий розвиток побічних ефектів у вигляді:
- тахікардії, підвищення систолічного артеріального тиску, тромбоемболії;
- запаморочення, сонливості чи безсоння, головного болю, депресії;
- набухання, підвищеної чутливості молочних залоз;
- печіння, сухості, генітального свербежу, змін вагінальних виділень, кровотечі, вагінального мікозу, передменструального синдрому, порушення менструального циклу, ациклічних кров'янистих виділень, аменореї або олігоменореї, гірсутизму, зниження лібідо, спазмів матки;
- здуття та болю в животі, нудоти, блювання, запорів, діареї, метеоризму;
- задишки;
- порушення функцій печінки та зміни функціональних проб печінки, розвитку холестатичної жовтяниці;
- зміни апетиту, збільшення чи зменшення маси тіла, набряків кінцівок;
- алергічних проявів на шкірі, мультиформної еритеми, свербежу, кропив'янки, висипу на шкірі, хлоазми, алопеції або гірсутизму, акне (Bosanac S.S. et al., 2018);
- підвищеної стомлюваності, слабкості, пропасниці, реакцій гіперчутливості, можливих анафілактичних реакцій.
Надмірна кількість прогестерону може призвести до вірилізації плода жіночої статі (Компендіум).
Протипоказання
Гестагени протипоказані:
- при підвищеній чутливості до діючої речовини або компонентів препарату;
- прогестерон, дієногест, норетистерон — при злоякісних новоутвореннях молочної залози та репродуктивних органів;
- прогестерон, дієногест — при загостренні тромбофлебіту та епізодах тромбоемболії;
- прогестерон — при захворюванні печінки та печінкової недостатності, розладах нервової системи з депресією, у І та ІІІ триместр вагітності, період годування грудьми;
- дієногест — при гіперплазії ендометрію, ідіопатичній венозній тромбоемболії в анамнезі, стенокардії, інфаркті міокарда, гострих захворюваннях печінки, порфірії, порушенні мозкового кровообігу, у період вагітності та годування грудьми;
- прогестерон, дієногест, лінестренол — при вагінальній кровотечі невизначеної етіології;
- норетистерон — за наявності в анамнезі герпесу вагітних, тромбоемболії, у період статевого дозрівання;
- лінестренол, норетистерон — при холестатичній жовтяниці, гепатиті, гепатоцелюлярному раку, синдромах Ротора (спадковому пігментному гепатозі) та Дабіна — Джонсона (ензимопатичній жовтяниці), у період вагітності;
- лінестренол — при герпетичній інфекції, жовтяниці вагітних, отосклерозі, порфірії, венозній тромбоемболії, прогестагензалежних злоякісних новоутвореннях.