Київ
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03X

ІНШІ СТАТЕВІ ГОРМОНИ ТА ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАТЕВУ СФЕРУ

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03XІНШІ СТАТЕВІ ГОРМОНИ ТА ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАТЕВУ СФЕРУ
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Мастодинон®
Мастодинон®
Таблетки блістер №60
Біонорика СЕ
від 488,43 грн
в 929 аптеках
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Циклодинон®
Циклодинон®
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Біонорика СЕ
від 532,52 грн
в 913 аптеках
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Мастодинон®
Мастодинон®
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
від 684,16 грн
в 799 аптеках
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Циклодинон®
Циклодинон®
Краплі оральні флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
від 392,51 грн
в 686 аптеках
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Ременс®
Ременс®
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Перріго Україна
від 448,74 грн
в 660 аптеках
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Мастодинон®
Мастодинон®
Краплі оральні флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
від 314,02 грн
в 659 аптеках
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Біоциклін
Біоциклін
Таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь ВЗЛР
від 418,05 грн
в 646 аптеках
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Ременс®
Ременс®
Краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Перріго Україна
від 213,64 грн
в 576 аптеках
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Ременс®
Ременс®
Таблетки №36
Перріго Україна
від 461,26 грн
в 559 аптеках
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Метро-Аднекс-Ін'єль
Метро-Аднекс-Ін'єль
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від 285,58 грн
в 396 аптеках
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Ременс®
Ременс®
Таблетки №12
Перріго Україна
від 473,61 грн
в 39 аптеках
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Кліфе спаг. Пека
Кліфе спаг. Пека
Краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
від 324,00 грн
в 2 аптеках
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Гінестрил®
Гінестрил®
Таблетки 50 мг блістер №60
Стада
Немає в наявності
Есмія
Есмія
Таблетки 5 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Метро-Аднекс-Ін'єль
Метро-Аднекс-Ін'єль
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №100
Heel
Немає в наявності
Міфепристон
Міфепристон
Таблетки 200 мг блістер №3
China Resources Zizhu Pharmaceutical Co. Ltd
Немає в наявності
Міфетон
Міфетон
Таблетки 200 мг блістер №3
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
Есмія
Есмія
Таблетки 5 мг блістер №84
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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