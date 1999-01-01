Київ
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03X
ІНШІ СТАТЕВІ ГОРМОНИ ТА ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАТЕВУ СФЕРУ
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03X
ІНШІ СТАТЕВІ ГОРМОНИ ТА ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАТЕВУ СФЕРУ
G03X A
Антигонадотропні засоби і подібні препарати
G03X B
Модулятори прогестеронових рецепторів
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Мастодинон®
Таблетки блістер №60
Біонорика СЕ
від
488,43
грн
в 929 аптеках
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Циклодинон®
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Біонорика СЕ
від
532,52
грн
в 913 аптеках
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Мастодинон®
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
від
684,16
грн
в 799 аптеках
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Циклодинон®
Краплі оральні флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
від
392,51
грн
в 686 аптеках
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Ременс®
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Перріго Україна
від
448,74
грн
в 660 аптеках
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Мастодинон®
Краплі оральні флакон 50 мл №1
Біонорика СЕ
від
314,02
грн
в 659 аптеках
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Біоциклін
Таблетки 45 мг блістер №30
Гербаполь ВЗЛР
від
418,05
грн
в 646 аптеках
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Ременс®
Краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Перріго Україна
від
213,64
грн
в 576 аптеках
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Ременс®
Таблетки №36
Перріго Україна
від
461,26
грн
в 559 аптеках
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Метро-Аднекс-Ін'єль
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від
285,58
грн
в 396 аптеках
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Ременс®
Таблетки №12
Перріго Україна
від
473,61
грн
в 39 аптеках
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Кліфе спаг. Пека
Краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
від
324,00
грн
в 2 аптеках
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Гінестрил®
Таблетки 50 мг блістер №60
Стада
Немає в наявності
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Есмія
Таблетки 5 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Метро-Аднекс-Ін'єль
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №100
Heel
Немає в наявності
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Міфепристон
Таблетки 200 мг блістер №3
China Resources Zizhu Pharmaceutical Co. Ltd
Немає в наявності
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Міфетон
Таблетки 200 мг блістер №3
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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Есмія
Таблетки 5 мг блістер №84
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. орал.
р-н д/ін.
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Виробник
Bionorica SE
China Resources Zizhu Pharmaceutical Co. Ltd
Pekana Naturheilmittel
Біонорика СЕ
Гедеон Ріхтер
Гербаполь
М.Біотек Лтд.
Нижфарм
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Стада
Хеель
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