Що таке естрогени?

Естрогени — це ендогенні гормони, які мають безліч фізіологічних ефектів, що спрямовані на розвиток, нейроендокринну регуляцію овуляції, циклічну підготовку жіночих статевих шляхів до запліднення та імплантації. Окрім того, ці гормони впливають на метаболізм білків, вуглеводів, жирів та мінеральних речовин.

Найчастіше естрогени застосовуються для контрацепції та гормональної терапії в період постменопаузи (при клімаксі) (Levin E.R. et al., 2018).

Коли потрібно приймати естрогени?

Посткоїтальна (або екстрена) контрацепція показана у разі механічного пошкодження бар'єрних пристроїв або незахищеного статевого акту (Cheng L. et al., 2008). Оскільки вона менш ефективна, ніж стандартна пероральна контрацепція, її не слід використовувати регулярно.

Механізм дії посткоїтальних контрацептивів повністю не вивчений, проте слід зазначити, що їх ефективність не слід пояснювати лише пригніченням овуляції.

Іншими можливими механізмами дії посткоїтальних контрацептивів є вплив на функцію та виживання гамет, а також імплантацію.

Посткоїтальні контрацептиви не впливають на вагітність, що вже настала.

Гормональна терапія під час постменопаузи

Визначені переваги терапії естрогенами у жінок в період постменопаузи включають: зменшення вираженості вазомоторних симптомів, профілактику переломів кісток та атрофії сечостатевої системи.

Вазомоторні симптоми. Зниження функції яєчників під час постменопаузи у більшості жінок асоціюється з наявністю вазомоторних симптомів.

Характерні припливи жару можуть чергуватися з відчуттям холоду, неадекватним потовиділенням та (рідше) парестезіями.

Лікування естрогенами є специфічним та найбільш ефективним при цих симптомах (Belchetz P.E., 1994).

Остеопороз — це захворювання кісткової тканини, для якого є характерним зменшення її маси. Результатом цього є витончення кісток та підвищена частота переломів, особливо компресійних переломів хребців.

Частота та тяжкість цих переломів і пов'язаних із ними ускладнень (наприклад стійка інвалідність або летальний наслідок) є серйозною проблемою громадської охорони здоров'я в усьому світі, враховуючи загальносвітову тенденцію до старіння населення.

Остеопороз є показанням до фармакотерапії естрогенами, що, безперечно, є ефективною у період постменопаузи для зниження частоти переломів.

Більшість переломів у період постменопаузи відбувається у жінок без остеопорозу в анамнезі, та у такому разі естрогени є найефективнішими препаратами для профілактики переломів усіх локалізацій у цей період (Anderson G.L. et al., 2004; Rossouw J.E. et al., 2002).

В основному естрогени знижують резорбцію кісткової тканини, тому вони є більш ефективними для профілактики, а не відновлення втрати кісткової тканини (Belchetz P.E.,ٔ 1994).

Естрогени найбільш ефективні, якщо фармакотерапію було розпочато до того, як відбулася значна втрата кісткової тканини.

Максимальний фармакотерапевтичний ефект досягається за постійного застосування, втрата маси кісткової тканини спостерігається знову після припинення лікування.

Дієта з достатнім вмістом вітаміну D та кальцію, фізична активність посилюють ефект фармакотерапії естрогенами.

Сухість піхви та атрофія тканин сечостатевої системи. Втрата тканини, що вистилає піхву або сечовий міхур, викликає появу різноманітних симптомів у більшості жінок у період постменопаузи (Robinson D., Cardozo L.D., 2003).

До цих симптомів належать сухість та свербіж піхви, болючі відчуття при статевому акті (диспареунія); набряк тканин в ділянці геніталій, біль під час сечовипускання, раптові або часті позиви до сечовипускання, раптове нетримання сечі.

У разі застосування естрогенів винятково для зменшення атрофії вульви та піхви їх необхідно використовувати у формі для місцевого застосування (Levin E.R., 2018).

Класифікація естрогенів за ATC/DDD Index 2022 (препарати естрогену)

Прості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів:

естрадіол;

естріол;

естрогени кон'юговані;

етинілестрадіол;

проместрієн;

хлортрианізен;

естрадіол у комбінації з іншими засобами.

Прості препарати синтетичних естрогенів (синтетичні естрогени):

діенестрол;

діетилстильбестрол;

металенестрил;

моксестрол.

Естрогени в комбінації з іншими лікарськими засобами:

діенестрол у комбінації з іншими лікарськими засобами;

діетилстильбестрол у комбінації з іншими лікарськими засобами;

металенестрил у комбінації з іншими лікарськими засобами;

естріол у комбінації з іншими лікарськими засобами;

естрогени кон'юговані та базедоксифен;

естрон у комбінації з іншими лікарськими засобами.

Інші естрогени:

тиболон.

Протипоказання

Повний перелік протипоказань та небажаних реакцій при застосуванні конкретного представника будь-якої групи фармакотерапевтичних засобів категорії «Естрогени» дивіться в повній інструкції для медичного застосування лікарського засобу на сайті apteki.ua.

Де можна придбати естрогени?

Придбати естрогени у будь-якій лікарській формі, які наявні на фармацевтичному ринку України, включаючи естрогени у таблетках, можна у будь-якому аптечному закладі.