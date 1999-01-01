Київ
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02A
ЗАСОБИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ СКОРОТЛИВУ АКТИВНІСТЬ МАТКИ
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G02
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02A
ЗАСОБИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ СКОРОТЛИВУ АКТИВНІСТЬ МАТКИ
G02A B
Алкалоїди ріжок
G02A D
Простагландини
G02A X
Інші засоби, що підвищують скоротливу активність матки
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Грициків трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від
32,87
грн
в 311 аптеці
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Метилергобревін
Розчин для ін'єкцій 0,2 мг/мл ампула 1 мл №50
Хемофарм
від
1072,00
грн
в 294 аптеках
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Грициків трава
Трава 60 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
33,58
грн
в 257 аптеках
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Простин Є2
Гель піхвовий 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
від
1409,62
грн
в 20 аптеках
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Препідил
Гель для ендоцервікального введення 0,5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
від
1126,10
грн
в 13 аптеках
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Мізопростол
Таблетки 0,2 мг №3
Зіжу Фармацеутікал
Немає в наявності
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Мізотаб
Таблетки 200 мкг блістер №2
Бест Кволиті Фармасьютикалз
Немає в наявності
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Мізотаб
Таблетки 200 мкг блістер №10
Бест Кволиті Фармасьютикалз
Немає в наявності
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Форма випуску
гель д/ендоцервікального введ.
гель піхв.
р-н д/ін.
табл.
трава
Дозування
0.2 мг
0.2 мг/мл
0.5 мг/3 г
1 мг/3 г
50 г
60 г
200 мкг
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амп. 1 мл
банка
блістер
пачка
шприц 3 г
Кількість штук в упаковці
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Виробник
Best Quality Pharmaceuticals
Hemofarm
Pfizer Inc.
Zizhu Pharmaceutical
Віола
ЗАТ "Ліктрави"
Стада
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