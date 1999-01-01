Київ
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02A

ЗАСОБИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ СКОРОТЛИВУ АКТИВНІСТЬ МАТКИ

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G02ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02AЗАСОБИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ СКОРОТЛИВУ АКТИВНІСТЬ МАТКИ
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Грициків трава
Грициків трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від 32,87 грн
в 311 аптеці
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Метилергобревін
Метилергобревін
Розчин для ін'єкцій 0,2 мг/мл ампула 1 мл №50
Хемофарм
від 1072,00 грн
в 294 аптеках
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Грициків трава
Грициків трава
Трава 60 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 33,58 грн
в 257 аптеках
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Простин Є2
Простин Є2
Гель піхвовий 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
від 1409,62 грн
в 20 аптеках
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Препідил
Препідил
Гель для ендоцервікального введення 0,5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
від 1126,10 грн
в 13 аптеках
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Мізопростол
Мізопростол
Таблетки 0,2 мг №3
Зіжу Фармацеутікал
Немає в наявності
Мізотаб
Мізотаб
Таблетки 200 мкг блістер №2
Бест Кволиті Фармасьютикалз
Немає в наявності
Мізотаб
Мізотаб
Таблетки 200 мкг блістер №10
Бест Кволиті Фармасьютикалз
Немає в наявності
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