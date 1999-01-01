Які існують місцеві засоби контрацепції?

Внутрішньоматкові контрацептиви місцевої дії (пластикові внутрішньоматкові протизаплідні засоби з прогестагенами): внутрішньоматкова система (ВМС) з левоноргестрелом по 13,5 мг, встановлена на верхній частині пристрою для введення (запаяна в окремий блістер); ВМС з левоноргестрелом, 52 мг (20 мкг/24 год) з пристроєм для введення (запаяний в окремий блістер), упаковані в стерильний запаяний мішечок, що міститься в картонній пачці;

вагінальні контрацептиви місцевої дії: вагінальні кільця з прогестагеном та естрогеном: кільце вагінальне 11,7 мг етоногестрелу/2,7 мг етинілестрадіолу по 1 кільцю в саше; бензалконію хлорид - у формі вагінального супозиторію із запахом лимона, троянди або лаванди по 18,9 мг; по 5 супозиторіїв у стрипі або у формі вагінального крему 1,2% по 72 г в тубі в комплекті з аплікатором-дозатором.



Особливості механізму дії вагінальних контрацептивів

1) ВМС з левоноргестрелом - пристрій, що містить жіночий гормон левоноргестрел. Левоноргестрел - синтетичний прогестаген, аналогічний прогестерону, що застосовується в контрацепції та гормональній терапії. Він запобігає вагітності, перешкоджаючи овуляції, заплідненню та імплантації (процес закріплення ембріона в шар ендометрію).

Висока концентрація левоноргестрелу в ендометрії пригнічує синтез ендометріального естрогену та прогестеронові рецептори. ВМС, що вивільняє левоноргестрел, збільшує товщину цервікального слизу, перешкоджає руху і виживанню сперматозоїдів і викликає зміни в ендометрії, де зазвичай імплантується запліднена яйцеклітина, чим запобігає вагітності. Протягом тривалого часу левоноргестрел згущує цервікальний слиз. Крім того, препарат викликає локальні морфологічні зміни в ендометрії (псевдодецидуалізацію строми, залозисту атрофію), які можуть відігравати роль у контрацептивній активності.

Концентрація іонів міді в рідині статевих шляхів підвищується, тому вона (рідина) стає токсичною для сперматозоїдів. Ці механізми дії ВМС з левоноргестрелом впливають на функцію та життєздатність гамет, тому знижується швидкість запліднення та шанси на виживання будь-якого ембріона, який може сформуватися до того, як він досягне матки (Ortiz M.E. et al., 2007);

2) вагінальне кільце з прогестагеном і естрогеном - гнучке безбарвне кільце, яке складається з гіпоалергенного та небіорозкладного латексу етинілвінілацетату. Через епітелій піхви щодня надходять у кров етиногестрел та етинілестрадіол, які вивільняються з полімеру. Механізм дії - інгібування гонадотропінів та профілактика овуляції. Після застосування вагінального кільця максимальна концентрація естрогенів у плазмі крові досягається через 2–3 дні, а прогестинів - через 7 днів;

3) бензалконію хлорид - поверхнево-активна катіонна речовина, механізм дії якої полягає у руйнуванні мембрани сперматозоїдів. Після контакту бензалконію хлориду зі сперматозоїдами відбувається їх негайна іммобілізація, а потім руйнування клітинної мембрани та відокремлення джгутиків від головок. Протизаплідна дія лікарського засобу також реалізується за рахунок згущення цервікального слизу та утворення плівки, завдяки чому зменшується здатність сперматозоїдів проникати через зовнішній зів шийки матки. Препарат не впливає на лібідо та фертильність. Бензалконію хлорид має оборотний ефект при його відміні.

Як вибрати місцеві контрацептиви для жінок?

Ефективність місцевої контрацепції залежить від правильного застосування таких контрацептивів. Щоб місцева контрацепція була найбільш ефективною, рекомендовано проконсультуватися у лікаря та дотримуватися інструкцій щодо застосування. Лікар підбере ефективний спосіб місцевої контрацепції індивідуально.

Спосіб застосування внутрішньоматкової системи з левоноргестрелом

ВМС з левоноргестрелом є невеликим гнучким Т-подібним пластиковим пристроєм. Вводять ВМС з левоноргестрелом у порожнину матки упродовж 7 днів від початку менструації або одразу після аборту, якщо його проводять у І триместр вагітності. Якщо ж жінка народила, перенесла викидень або зробила аборт у ІІ триместр, то тоді не слід вводити ВМС мінімум протягом 6 тиж після вищезгаданої події і доти, доки результати медичного огляду не підтвердять, що матка відновилася після вагітності.

При введенні ВМС у матку лікар залишає дві нитки, що звисають через шийку матки. Жінці рекомендовано перевіряти наявність цих ниток 1 раз на місяць, щоб у такий спосіб контролювати наявність ВМС у матці. Щоб перевірити наявність ниток, слід вимити руки з милом. Потім торкнутися верхньої частини піхви чистими пальцями і таким чином виявити нитки ВМС.

Спосіб застосування вагінального кільця з прогестагеном та естрогеном

Піхвове кільце є гнучким кільцем діаметром близько 5 см, яке вводиться в піхву. Жінка вводить його самостійно у перший день менструації, і воно залишається там на 3 тиж.

Після цього періоду жінці необхідно самостійно витягти вагінальне кільце і зробити перерву на один тиждень (для відновлення менструації), після якого можна вводити нове вагінальне кільце.

Важливо перевіряти наявність вагінального кільця у піхві до та після статевого акту. Введення кільця є аналогічним до введення тампона.

Спосіб застосування бензалконію хлориду

Бензалконію хлорид у формі вагінального крему має негайну захисну дію, ефект триває 10 год. Бензалконію хлорид у формі супозиторію діє протягом 4 год. Супозиторій розчиняється через 5 хв після введення. Контрацептивна дія зберігається на один статевий акт.

У разі повторного статевого акту необхідно ввести нову дозу крему або ще один супозиторій (незалежно від часу, який минув після попереднього введення препарату).

Перед застосуванням крему необхідно встановити дозувальний аплікатор на кінці тюбика, заповнити його до мітки. Від'єднати тюбик від аплікатора і ввести крем якнайглибше у піхву, повільно натискаючи на поршень.

Перед застосуванням супозиторію необхідно звільнити супозиторій від захисної упаковки. У позиції лежачи ввести його якомога глибше в піхву.

Перевага протизаплідних засобів для місцевого застосування

ВМС з левоноргестрелом - проста в застосуванні, економічно доступна, має високу ефективність у поєднанні зі швидким відновленням фертильності після її вилучення з організму жінки (протягом одного року у понад 80% жінок). ВМС, що вивільняє левоноргестрел, запобігає вагітності більше ніж на 99%, але не перешкоджає розвитку СНІД та венеричних захворювань.

Регулярне застосування вагінального кільця з прогестагеном і естрогеном нормалізує менструальний цикл, зменшує кількість випадків менорагії та дисменореї у жінок.

Бензалконію хлорид викликає повне руйнування 10 млн сперматозоїдів протягом 10 с.