Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A A
Антибіотики
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A A
Антибіотики
G01A A02
Натаміцин
G01A A05
Хлорамфенікол
G01A A10
Кліндаміцин
G01A A50**
Комбінації
G01A A51
Ністатин, комбінації
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Поліжинакс
Капсули піхвові №12
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від
382,48
грн
в 924 аптеках
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Макмірор Комплекс®
Капсули вагінальні м'які блістер №8
Полікем
від
550,26
грн
в 803 аптеках
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Феміфуцин
Песарії 100 мг стрип №3
Монфарм
від
225,16
грн
в 722 аптеках
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Пімафуцин®
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №6
Чеплафарм Арцнайміттель
від
367,07
грн
в 718 аптеках
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Банбакт®
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Гледфарм
від
339,00
грн
в 687 аптеках
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Синтоміцин
Супозиторії вагінальні 0,25 г стрип №10
Монфарм
від
90,63
грн
в 657 аптеках
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Далацин
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип з аплікатором №3
Пфайзер Інк.
від
584,91
грн
в 549 аптеках
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Пімафуцин®
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Чеплафарм Арцнайміттель
від
153,62
грн
в 476 аптеках
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Ультрекс ФЛ
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Фармліга
від
320,00
грн
в 453 аптеках
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Поліжинакс Вірго
Емульсія вагінальна капсула у блістерах №6
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від
401,16
грн
в 421 аптеці
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Мілагін
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
від
287,69
грн
в 413 аптеках
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Вагіцин-Здоров'я
Крем піхвовий 2 % туба 20 г з 3 вагінальними аплікаторами №1
Корпорація Здоров'я
від
218,40
грн
в 322 аптеках
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Далацин піхвовий крем
Крем піхвовий 2 % туба 20 г з 3 аплікаторами №1
Пфайзер Інк.
від
833,00
грн
в 306 аптеках
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Поліжинакс
Капсули піхвові №6
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Немає в наявності
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Вагіцин Нео
Таблетки вагінальні блістер №10
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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Форма випуску
емул. вагінал.
капс. вагінал. м'які
капс. піхв.
крем піхв.
песарії
суп. вагінал.
табл. вагінал.
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Дозування
0.25 г
2 %
100 мг
Пакування
блістер
капс.
стрип
туба 20 г
Кількість штук в упаковці
1
3
6
8
10
12
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Виробник
Cheplapharm Arzneimittel
Гледфарм
Здоровье Группа компаний
Корпорація Здоров'я
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Монфарм
Полікем
Пфайзер Інк.
Сперко Україна
Фармліга
Чеплафарм Арцнайміттель
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