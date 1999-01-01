Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A A

Антибіотики

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G01ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01AПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A AАнтибіотики
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Поліжинакс
Поліжинакс
Капсули піхвові №12
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 382,48 грн
в 924 аптеках
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Макмірор Комплекс®
Макмірор Комплекс®
Капсули вагінальні м'які блістер №8
Полікем
від 550,26 грн
в 803 аптеках
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Феміфуцин
Феміфуцин
Песарії 100 мг стрип №3
Монфарм
від 225,16 грн
в 722 аптеках
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Пімафуцин®
Пімафуцин®
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №6
Чеплафарм Арцнайміттель
від 367,07 грн
в 718 аптеках
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Банбакт®
Банбакт®
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Гледфарм
від 339,00 грн
в 687 аптеках
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Синтоміцин
Синтоміцин
Супозиторії вагінальні 0,25 г стрип №10
Монфарм
від 90,63 грн
в 657 аптеках
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Далацин
Далацин
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип з аплікатором №3
Пфайзер Інк.
від 584,91 грн
в 549 аптеках
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Пімафуцин®
Пімафуцин®
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Чеплафарм Арцнайміттель
від 153,62 грн
в 476 аптеках
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Ультрекс ФЛ
Ультрекс ФЛ
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Фармліга
від 320,00 грн
в 453 аптеках
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Поліжинакс Вірго
Поліжинакс Вірго
Емульсія вагінальна капсула у блістерах №6
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 401,16 грн
в 421 аптеці
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Мілагін
Мілагін
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
від 287,69 грн
в 413 аптеках
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Вагіцин-Здоров'я
Вагіцин-Здоров'я
Крем піхвовий 2 % туба 20 г з 3 вагінальними аплікаторами №1
Корпорація Здоров'я
від 218,40 грн
в 322 аптеках
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Далацин піхвовий крем
Далацин піхвовий крем
Крем піхвовий 2 % туба 20 г з 3 аплікаторами №1
Пфайзер Інк.
від 833,00 грн
в 306 аптеках
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Поліжинакс
Поліжинакс
Капсули піхвові №6
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Немає в наявності
Вагіцин Нео
Вагіцин Нео
Таблетки вагінальні блістер №10
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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